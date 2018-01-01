30 июля, в рамках рабочей поездки в Самарскую область, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил Геннадию Котельникову почетную грамоту Президента России. Об этом пишет сайт правительства.

Высокой награды Почетный гражданин Самарской области, председатель Губернской Думы, ректор СамГМУ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Вручая почетную грамоту, Игорь Комаров отметил заслуги Геннадия Котельникова как в развитии науки и образования Самарской области и России, так и его активное участие в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Полпред выразил уверенность, что Геннадий Котельников еще немало сделает для жителей региона и Российской Федерации в целом.

Спикера регионального парламента с высокой наградой поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул: Геннадий Котельников в непростой период для региона возглавил губдуму, его кандидатура была единогласно поддержана депутатским корпусом.

«Геннадий Петрович пользуется огромным человеческим авторитетом как профессионал, как доктор, ученый, педагог, — сказал Глава региона. — Это человек, которому небезразлично то, что происходит в нашей стране, в регионе. Он всегда готов прийти на помощь конкретному человеку — это знают избиратели и коллеги по работе. Сегодня конструктивная работа Думы во многом предопределена деятельностью Геннадия Петровича. Он умеет и выслушать, и наставить, и объединить людей вне зависимости от политических предпочтений. Это важно».

«Награда руководителя- это всегда награда коллектива,который он возглавляет. Здесь присутствуют представители моего любимого университета, депутаты Губернской Думы. Благодарю вас, коллеги, вас, Дмитрий Игоревич и вас, Игорь Анатольевич за добрые слова»,- сказал Геннадий Котельников.

Также в торжественной обстановке Игорь Комаров вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда Самарской области Сергею Каплину. «Сергей Юрьевич посвятил почти всю деятельность Самаре и области, внёс большой вклад в развитие законности и правопорядка»,- отметил Игорь Комаров.

Напомним, что Сергей Каплин был назначен на должность руководителя областного суда в июне этого года. До этого он работал в должности мирового судьи одного из судебных участков Советского района, а последние шесть лет трудился в должности заместителя председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

«Коллектив суда хорошо знает Сергея Юрьевича, знают его и коллеги из других федеральных структур и ведомств как человека, который следует не только букве закона, но и его духу»,- отметил Губернатор Самарской области.