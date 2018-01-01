Президент оценил торты БКК: "Красивая продукция!"

Сегодня, 15:31

В ходе своего визита на БКК Президент России попробовал хлеб "Боярский", сфотографировался с сотрудницами и вник в подробности кондитерского искусства.

Визит Президента Владимира Путина @KremlinRussia на самарский БКК продолжила встреча с женщинами-предпринимателями.

Владимир Путин:

Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, но особые профессиональные качества в совокупности с женским характером дают более высокий результат.

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Продолжается визит Владимира Путина в Самару.
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