В ходе своего визита на БКК Президент России попробовал хлеб "Боярский", сфотографировался с сотрудницами и вник в подробности кондитерского искусства.

Визит Президента Владимира Путина @KremlinRussia на самарский БКК продолжила встреча с женщинами-предпринимателями.

Владимир Путин:

Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, но особые профессиональные качества в совокупности с женским характером дают более высокий результат.