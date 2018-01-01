Проекты реконструкции самарской Драмы, опубликованы сайтом taburent.ru.

Набор эскизных предложений, разработанных итальянской компанией Made Florence Group обсуждались губернатором Азаровым и деятелями губернской культуры.

Дмитрий Азаров поручил подготовить обоснования по каждому проектному решению. В реализации этого проекта область рассчитывает на федеральную поддержку, поэтому все варианты реконструкции театра будут обсуждаться в Минкульте России.