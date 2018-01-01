ППШ через Интернет? ФСБ обнаружило в Самаре очередной арсенал

28 января 2019, 11:24

22 января сотрудниками УФСБ России по Самарской области у жителей региона 46-летнего Б. и 65-летнего К. по адресам их проживания найден арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Мужчины хранили у себя дома пистолет-пулемет «МР-38», пистолет-пулемет «ППШ», два пистолета-пулемета иностранного производства, пистолет «ТТ», два револьвера иностранного производства, винтовку «Horhe Jager», пистолет «Gloсk-19», револьвер иностранного производства и 1789 патронов различного калибра.

Оружие и боеприпасы мужчины, как утверждается, заказывали через интернет на специальных сайтах.

В настоящее время все изъятые предметы отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия".

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