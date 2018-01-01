25 июля, международное рейтинговое агентство "Moodyʼs Investors Service Ltd." изменило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив кредитный рейтинг на уровне "Ва2", сообщает сайт правительства Самарской области.

Напомним, что в начале текущего года международное рейтинговое агентство Moodyʼs впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг Самарской области на одну ступень с уровня "Ва3" до уровня "Ва2".

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикам Татарстан и Башкортостан.

Это отражает высокую независимую оценку уровня кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что способно придать дополнительный импульс к повышению инвестиционной привлекательности перед потенциальными инвесторами.

Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области, что привело к снижению уровня задолженности и улучшению структуры долга, ориентированной главным образом на долгосрочные заимствования. Также эксперты отметили увеличение доходной части регионального бюджета и ужесточение контроля над расходами.

"Позитивный" прогноз рейтинга означает намерение рейтингового агентства в ближайший год повысить рейтинг Самарской области до уровня "Ва1".

"Повышение прогноза рейтинга до "Позитивного" отражает высокое качество и профессионализм региональных властей по управлению государственным долгом. Существенное снижение долговой нагрузки и увеличение сроков заимствований позволят региону максимально эффективно проходить стресовые сценарии развития экономики, при этом не создавая рисков высокой концентрации долга в отдельных периодах. Считаю повышение рейтинговым агентством Moodyʼs прогноза рейтинга абсолютно правильным, объективным и заслуженным действием", — отметил директор управления рынков долгового капитала ПАО "ВТБ Капитал" Антон Романов.

Директор департамента по работе с государственным сектором ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Барков считает, что улучшение прогноза по рейтингам может оказать позитивное влияние на инвестиционный климат в области, снижение рисков, и как следствие, способствовать повышению инвестиционной привлекательности Самарской области и снижению стоимости обслуживания долга.