Труп недалеко от кольца Московского шоссе и Авроры обнаружили прохожие.

На место происшествия, в Ботанический сад, прибыли полицейские. Личность мужчины вскоре была установлена, однако, его имя и фамилия не разглашаются. Известно, что ему было 30 лет. По предварительным данным полиции, мужчина совершил самоубийство. Неподалеку от трупа была найдена прощальная записка.