Повешенный у ботанического сада, кто он?
23 мая 2018, 10:54
Труп недалеко от кольца Московского шоссе и Авроры обнаружили прохожие.
На место происшествия, в Ботанический сад, прибыли полицейские. Личность мужчины вскоре была установлена, однако, его имя и фамилия не разглашаются. Известно, что ему было 30 лет. По предварительным данным полиции, мужчина совершил самоубийство. Неподалеку от трупа была найдена прощальная записка.
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