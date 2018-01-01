Повешенный у ботанического сада, кто он?

23 мая 2018, 10:54

Труп недалеко от кольца Московского шоссе и Авроры обнаружили прохожие.

На место происшествия, в Ботанический сад, прибыли полицейские. Личность мужчины вскоре была установлена, однако, его имя и фамилия не разглашаются. Известно, что ему было 30 лет. По предварительным данным полиции, мужчина совершил самоубийство. Неподалеку от трупа была найдена прощальная записка.

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