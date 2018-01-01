Компания "Т Плюс" пытается через суд обязать ПАО "Кузнецов" вернуть ей газотурбинный двигатель НК-37. Информация об этом содержится в Картотеке Арбитражных Дел ВАС, как пишет Volga News

огласно опубликованным в КАД ВАС материалам дела, двигатель НК-37 был передан ОАО "Самараэнерго" на ответственное хранение ОАО "СНТК им. Н.Д.Кузнецова" в 2005 году. До того двигатель эксплуатировался в газотурбинном цехе Безымянской ТЭЦ.

Как пояснили в ПАО "Кузнецов" со ссылкой на материалы дела, "двигатель был неисправен и подлежал ремонту, но в связи с отсутствием у ОАО "Самараэнерго" на тот период денежных средств для оплаты ремонта предполагалось хранение в ожидании поступления денежных средств".

Каким образом двигатель перешел от "Самараэнерго" в собственность "Т Плюс", выяснить не удалось.

В "Т Плюс" уточнz.n, что спор "возник из обычных хозяйственных правоотношений субъектов".

В "Кузнецове", в свою очередь, пояснили, что двигатель, согласно представленным в суд документам, передавался от одного юридического лица к другому, "и в настоящее время ПАО "Т Плюс" считает, что данный двигатель является его собственностью".

При этом в ответ на вопрос издания о том, почему они отказываются передавать спорный двигатель "Т Плюсу", в "Кузнецове" заявили: "При присоединении ОАО "СНТК им. Н.Д.Кузнецова" к ОАО "Кузнецов" в 2011 году данный двигатель по акту приема-передачи передаваемого имущества не передавался".

Решение по делу судом пока не принято, ближайшее заседание назначено на 17 июня текущего года.

ПАО "Кузнецов" находится под управлением АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" ("ОДК"). Собственниками "Кузнецова" являются "ОДК" (65,98%) и ГК "Ростех" (32,08%). Согласно опубликованной на сайте ПАО информации, оно является "ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике".

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Согласно раскрытой обществом информации, крупнейшим акционером "Т Плюс" является ЗАО "КЭС-Холдинг" (32,34%). Пакеты акций по 20,47% и 12,47% принадлежат двум зарегистрированным на Кипре компаниям - Brookweed Trading Limited и Gothelia Management Limited.