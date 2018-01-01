Скандал с непотребным поведением Михаила Ефремова в Самаре, случайно вспыхнул из-за одной записи в Facebook. И священный огонь медиа разгорелся так ярко, что осветил, совершенно неожиданно, много интересного.

Ничего нового, на самом деле. Молча сидевший на спектакле министр, после того, как о случившемся сообщило ТАСС начал возмущаться и требовать извинений, депутат Матвеев тут же набросился и начал изобличать министра. Тоже театр. Столичные медиа, сами укомплектованные выходцами из провинций, “не верят”, что Еферемов матерился и даже по предъявлению видео пишут о том, что “артист вёл себя странно”. А самарская либеральная интеллигенция восхищается поведением поэта-гражданина. Профессор Виталий Лехциер пишет в Facebook:

А я вот выбираю пьяного и свободного гражданина поэта на самарской сцене, матерящегося на интеллигентную самарскую публику, а не эту самую жаждущую искЮсства самарскую публику, которая требует извинений от Ефремова, но не требует извинений у трезвого диктатора, который в тот же день приехал в Самару откушать булочки…

Весь этот шлейф мнений и рассуждений любопытен и показателен, но чтобы разобраться в произошедшем надо узнать, что же было “до”, а не “после”.

Известный молодой бизнесмен Борис Колесников встретил Михаила Ефремова в отеле “Холидей Инн” и пишет об этой встрече (цитата смягчена по цензурным соображениям):

Встретил Михаила Олеговича в 12-00 в Холидей Инн. Артист был в оооочень бодром настроении. На вопрос - где сегодня выступаете? Ефремов вприсядку станцевал, а потом крикнул: “выйду на сцену сегодня после Путина и скажу ему - а нуууу, пошел отсюда на…” И ушел, пошатываясь. Творческая натура!

Вряд ли стоит утверждать после этого, что на сцене артист был трезв. В этой ситуации очень показательна позиция самого Ефремова, который не только не намерен извиняться, но и обвиняет самарскую публику в том, что она “не догоняет”. А все произошедшее объясняет “завистью”. Возможно, что у артиста Ефремова и президента России действительно непримиримые противоречия, но Михаил Олегович предпочитает посылать матом самарских зрителей, видимо, уверенный в своей безнаказанности.