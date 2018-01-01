Четвертый фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет 8-9 июня в Самаре на 1-й очереди набережной Волги.

В этом году тема фестиваля - «Игра». Запланирован ряд событий, посвященных Году театра в России.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ИГРАЙ

Главная тема фестиваля набережных в 2019 году выбрана не случайно. Игра – это не просто веселое времяпрепровождение. Игра – это состояние души, это принцип жизни, который так близок современному искусству.

Здесь собраны художественные проекты, с которыми вы сможете познакомиться на Фесте: паблик-арт инсталляции от Ксении Перетрухиной, интерактивный спектакль от Galmae, Неправильные игры от арт-группы ЕлиКука Красновский, Уличная выставка шаров.

Где как не на «ВолгаФесте» забыть обо всем и погрузиться в «Игру» с головой?

Паблик – арт-объекты «Дочки-матери», «Школа», «Путешествие», «Стать ближе»

Ксения Перетрухина

Где: Променад

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

Вспомните свои детские игры, когда замок строился из стульев и одеяла, когда «пол – это лава», когда «магазин» принимал листья растений и цветы.

Знаменитый театральный художник, обладатель нескольких «Золотых масок» Ксения Перетрухина представит инсталляции/декорации, состоящие из, казалось бы, самых обычных бытовых предметов. Объекты предлагают вступить с ними и другими зрителями в коммуникацию, примерить на себя разные социальные роли. Человек, вступая в пространство инсталляций, становится актером для других зрителей.

Инсталляция «Не здесь, а там» от художника GALMAE (Juhyung Lee)

Где: Променад

Когда: 8 июня с 16:00 до 20:00

9 июня с 20:00 до 22:00

На набережной 8 июня появится огромная паутина, созданная художником GALMAE. Juhyung Lee работал с полюбившимся на прошлом «ВолгаФесте» театром Женерик Ваппер. Он работает с простым, но вовлекающим зрителей действом. GALMAE будут оплетать отдельно стоящие столбы, создавая хаотичную сетку. Эта паутина проживет на фестивале всего сутки.

9 июня появится человек с камнем в руке. К камню привязана веревка. Человек будет наматывать веревку на камень. Так начнется действо, в котором смогут поучаствовать все желающие. Паутина будет исчезать по мере продвижения зрителей. Советуем не проходить мимо этой паутины, будет эффектно!

Неправильные игры

Арт-группа «ЕлиКука Красновский» (г. Москва)

Где: Пляж

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

ЕлиКука Красновский – известная московская арт-группа, которая в своих выставках переворачивает все с ног на голову. Они протестуют против искусства конвейерного типа, поэтому их творчество – это всегда нарушение художественных правил. Участники многих персональных и групповых выставок в Москве и за рубежом.

ЕлиКука Красновский на пляже Волги развернут безумное пространство, которое по достоинству оценят и дети, и взрослые.

Человечество придумало множество различных игр и во всех играх есть правила, которые игрокам нужно соблюдать, чтобы игра состоялась. Но в жизни все не так: правила переписываются по ходу игры, одним можно все – другим практически ничего, а ураганы, бури и прочие социальные и природные катаклизмы смывают разметку, спутывают карты и портят инвентарь. На площадке «ЕлиКука Красновский» все как в жизни и даже лучше. Они перемешали все известные игры, потому что художники – за всестороннее развитие человека.

Программа

8 июня 15:00 авторская экскурсия по площадке от арт-группы «ЕлиКука Красновский»

17:00 Мастер-класс по созданию безумной спортивной формы

19:00 Оздоровительный омолаживающий музыкальный сеанс

9 июня 15:00 авторская экскурсия по площадке от арт-группы «ЕлиКука Красновский»

17:00 Мастер-класс по созданию безумной спортивной формы

Уличная выставка шаров

Где: ул. Льва Толстого

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

Были ли вы когда-нибудь на выставке, где все объекты сферические? На «ВолгаФесте» вы сможете это сделать! Площадка от Музея Модерна захватит всех посетителей фестиваля!

Здесь вас встретит выставка шаров различной конфигурации (а их будет 2019 штук), будет пространство для игры с шарами, где посетители смогут научиться жонглировать под руководством опытного жонглера. Для детей и взрослых развернутся творческие мастерские. А вечером здесь будут показывать немое кино начала XX в. в сопровождении живой музыки от Art Nouveau Delay.

Программа

8 июня 13:00 Детский мастер-класс «Собираем собственную молекулу»

15:00 Взрослый мастер-класс «Мир в сфере»

17:30 Шествие «Парад сфер»

22:00 Немое кино и живая музыка

9 июня 13:00 Детский мастер-класс «Ловец сна»

15:00 Взрослый мастер-класс «Сферическая поэзия»

17:30 Шествие «Парад сфер»

Воркшоп «Дом наизнанку» от детской архитектурной школы Проектиус Kids (г. Самара)

Где: недалеко от ул. Льва Толстого

Когда: 8 июня с 12:00 до 18:00

Многоквартирный жилой дом – продукт образа жизни больших городов. На самом деле, это много маленьких жилищ, скрытых за одной оболочкой. Эта махина по определению не может выражать индивидуальностью жильцов. Индивидуальность может быть выражена только в интерьерах. Мы предлагаем перевернуть все с ног на голову и выплеснуть индивидуальность на фасад.

Каждому участнику будет предложено расписать красками фанерную дощечку 25х25 см, которая затем будет крепиться на общую инсталляцию. Инсталляция останется и на второй день фестиваля как украшение.

Площадка СТС

Где: пляж на Ленинградском спуске

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 19:00

Телеканал СТС традиционно является партнёром фестиваля «ВолгаФест» и устраивает на набережной веселые соревнования по обычным играм. В прошлые годы гости фестиваля соревновались в игре бадминтон, а в 2019 году на площадке СТС гости смогут поиграть в гигантский баскетбол прямо на пляже.

Программа

8 июня с 12:00 до 19:00

9 июня с 12:00 до 19:00

«Кошачья столица»

Где: променад

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

Молодой арт-менеджер Эльвира Шабурова заявила, что «Самара – это настоящая кошачья столица». Гостей фестиваля ждет насыщенная арт-площадка с множеством интерактивов, целой галереей «арт-кошек», фотозоной и настоящей битвой художников!

«Эра Роботов»

Где: между ул. Красноармейской и ул. Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

Площадку организовывает ЦИТ «Эра роботов». На фестивале будет представлена интерактивная выставка с электронными роботизированными девайсами, а также мастер-классы, где каждый сможет создать своего робота и почувствовать себя великим изобретателем!Ведь за робототехникой будущее!

Детская площадка «ИТ-медицина»

Где: между Красноармейской и Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

«ИТ-медицина» СамГМУ – место, где растят будущих врачей и людей, ответственно относящихся к своему здоровью.

На площадке можно будет увидеть тело человека изнутри – в макро и микровиде, поучаствовать в увлекательных химических опытах, с помощью которых жизнь вокруг станет чуточку понятнее. Научиться оказывать первую помощь при разных ситуациях, но, в первую очередь, тем, кому станет плохо под палящим солнцем!

Узнаем немного больше о здоровье человека!

ТВОРИ

«ВолгаФест» – это место, где творчество бьет через край. Мы за создание всего нового и необычного. На фестивале можно будет применить все свои творческие фантазии и создать нечто удивительное и выходящее за рамки! Животные из дерева, сферическая поэзия, обитатели глубин океана, мини-театры – все будет зависеть только от вашей фантазии!

Здесь вы можете познакомиться с площадками Третьяковской галереи, музея им. П.В. Алабина, галереи «Виктория». Площадки Механические деревянные шестеренки, «ВолгаБукФест», проект «Воздушные рыбы».

Третьяковская галерея

Где: недалеко от Некрасовского спуска

Когда: 8 июня с 12:00 до 18:00

9 июня с 12:00 до 18:00

На площадке Третьяковской галереи можно будет погрузиться в атмосферу произведений одного из самых известных в мире отечественных современных художников Ильи Кабакова и попробовать новые творческие методы.

«Художник-персонаж» – термин И. Кабакова, обозначающий некоего посредника между автором работы и зрителем, от лица которого ведется повествование. Персонажи Кабакова разнообразны, непредсказуемы, обладают различными характерами и высказывают противоречивые мнения.

Пофантазировать вслед за художником на тему персонажей и изучить принципы создания таких видов современного искусства, как инсталляция, альбом и объект, можно будет вместе с Третьяковской галерей. За два дня фестиваля мы создадим коллективную инсталляцию из мусора, который найдется в ваших карманах, и нарисуем большой альбом о жизни в шкафу. Кроме того, каждый участник сможет придумать и воплотить в различных художественных техниках современного искусства историю о своем персонаже.

Механические деревянные шестеренки (Москва)

Где: спортплощадка около ул. Ленинградской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

«ВолгаФест» за DIY («Do It Youself» – «сделай сам»), поэтому на фестивале будет работать площадка «Механических деревянных шестеренок» – проект, который учит работать с деревом, используя лобзик и шуруповерт. Команда проекта создает объекты сами, своими руками, и может научить этому вас. Справятся все, даже самые маленькие и неумелые.

На этой площадке дети будут создавать свой зоопарк фантастических и не очень зверей из разных пород деревьев, а взрослые сделают себе деревянную перкуссию.

ВолгаБукФест (Самара)

Где: между ул. Красноармейской и ул. Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 22:00

Полюбившаяся с прошлых лет площадка Самарского литературного музея станет местом игры и творчества. Образ этого года – «Литература в кубе». Каждый гость с помощью игр в кубы и кубики построит свой диалог с книгой и даже станет ее частью.

Все два дня на «ВолгаБукФест» будет работать книжная ярмарка, на которой можно будет познакомиться с новинками издательств, будет работать детская локация «Игра с книгой», выставка «Театральный словарь».

Посетители смогут принять участие в детских и взрослых ворк-шопах, послушать джаз и интересных лекторов.

Программа:

8 июня

Семейные мастер-классы:

12:00 Игра в буриме по книге Дагмар Урбанковой «Маскарад» от издательства «Самокат»

13:30 Мастер-класс по книге Романа Беляева «Как работает маяк» от издательства «Самокат»

14:30 Мастер-класс «Театральная коробка» по созданию театра в коробке

14:30 Мастер-класс «Мастерская сказочных героев» по созданию театральных масок

Взрослые мастер-классы:

15:30 — 18:00 Мастер-класс «Игра воображения»

Сцена:

16:00 Презентация книги Н. Дашевской «Тео-театральный капитан» от издательства «Самокат»

17:00 Презентация серии книг «Основы искусства» от издательства Ad Marginem

17:30 Концерт Самарского джазового оркестра

9 июня

Семейные мастер-классы:

12:00 Мастер-класс по книге Юлии Ароновой «Моя мама – самолет!» от издательства «Самокат»

13:30 Мастер-класс с оживлением иллюстраций по серии книг «Пижамарама» от издательства «Самокат»

14:30 Мастер-класс «Театральная коробка» по созданию театра в коробке

14:30 Мастер-класс «Мастерская сказочных героев» по созданию театральных масок

17:00 Мастер-класс по книге Юваля Зоммера «Большая книга моря» от издательства Ad Marginem

Воздушные рыбы

Авторский проект художников Л. Шмыковой и П. Стабровского (детский проект «Чердак», музей современного искусства PERMM, Пермь)

Детская творческая резиденция

Где: Дом Архитектора

Когда: 4– 8 июня с 10:00 до 21:00

Площадка на фестивале

Где: около Некрасовского спуска

Когда: 9 июня, с 12:00 до 18:00

Детская программа на фестивале ярко заявит о себе благодаря площадке детского проекта «Чердак» Пермского музея современного искусства.

Лучшие музейные педагоги и художники приедут из «столицы культурной революции», чтобы провести пятидневную творческую резиденцию в Самаре и вместе с маленькими гостями фестиваля населить набережную подводными жителями и завершить все праздничным шествием.

Детская творческая резиденция будет работать с 4 по 8 июня в Доме архитектора, где самарские дети вместе с художниками Л. Шмыковой и П. Стабровским будут создавать огромных рыб.

А уже 9 июня на набережной реки Волга вы увидите волшебное явление – большие воздушные рыбы и подводные обитатели в темное время поднимутся из глубин реки, чтобы осветить путь гуляющих по берегу летним вечером. Все, кто желает присоединиться к параду, могут прийти на творческую площадку по изготовлению подводных обитателей 9 июня на старую набережную с 12.00 до 18.00!

Площадка галереи «Виктория» (Самара)

Где: Некрасовский спуск

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 19:00

Площадка галереи «Виктория» развернется около проекта «Корабль Толерантности» Ильи и Эмилии Кабаковых. Вас ждут творческие мастер-классы и игры, книжная лавка с уникальными изданиями по современной культуре и «БанкомАрт» – первый аппарат для продажи произведений искусства.

Программа:

8 июня

12:00 — 15:00 Рисуем Новые земли

16:00 — 19:00 Наполняем Землю и Море жителями и кораблями

12:00 — 19:00 Интерактивный объект «Качели». Создав портрет себя или любого персонажа в технике коллаж, разместите свою фигурку на «Качеля», так, чтобы не нарушить существующего равновесия.

9 июня

12:30, 15:00, 17:30 Экскурсии по «Кораблю Толерантности» и выставке «Вера в глубоком кризисе».

Площадка историко-краеведческого музея им. Алабина

Где: недалеко от Красноармейского спуска

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 18:00

Музей им. Алабина приготовил площадку, где можно будет познакомиться со старинными играми, популярными среди детей и молодежи начала прошлого века (кольцеброс, мотальщики, крокет и др.). Здесь же можно будет сфотографироваться с легендарным Петром Алабиным.

Площадка Самарского художественного музея

Где: Ленинградский спуск

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 18:00

Увидеть. Почувствовать. Дотронуться. Теперь картины из коллекции Самарского областного художественного музея сможет увидеть каждый! Совместно с компанией «Лукойл» второй год подряд Художественный музей реализовывает проект «Музей на кончиках пальцев». У гостей площадки появится возможность подробнее ознакомиться с различными жанрами и тактильно ощутить границы творческой мысли художника. Несмотря на то, что проект рассчитан на слабовидящих, Художественный музей призывает всех гостей фестиваля ознакомиться с 3D копиями картин. Адаптированный аудиогид даёт возможность слушателю совместить фантазию художника со своей интерпретацией и глубже проникнуться процессом восприятия визуальных образов.

Площадка «Леруа Мерлен»

Где: между Красноармейской и Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 18:00

Площадка Леруа Мерлен – это площадка для настоящих рукодельников. В течение всего дня гостей фестиваля ждут различные мастер классы, а также большая инсталляция в виде слова «ВОЛГА», в которую каждый гость может забить гвоздь, чтобы в итоге получилось этическое полотно.

Площадка Исторического парка «Россия — Моя История»

Где: променад

Когда: 8 и 9 июня, с 12:00 до 18:00

8 июня:

— Инсталляция «Петля времени»:

Инсталляция, выполненная в форме спирали, внутри спирали находится человек – экскурсовод, который рассказывает о любопытных деталях истории России и Самарского края. На спирали будут находиться предметы, символизирующие ту или иную эпоху. Также гости Волгафеста могут заполнять спираль времени любыми мелочами из того, что есть под рукой, концептуально дополняя инсталляцию.

— Фотозона с масками из папье-маше. Гости могут примерять эти маски и фотографироваться с ними.

— Мастер класс «Пляжная история»

Гостям площадки будет предложено разукрасить фигурки из соленого теста в форме ракушек.

9 июня:

— Инсталляция «Петля времени»

— Фотозона

— Мастер класс «Роспись в стиле русских народных промыслов».

Гостям предлагается раскрасить тарелку в каком-либо стиле — гжель, хохлома, мезенская роспись, городецкая роспись. С посетителями площадки Исторического парка будет работать художник, который подробно объяснит как выполняется тот или иной вид росписи, историю его происхождения.

СМОТРИ

2019 год – Год театра, поэтому спектаклей и шоу на этом фестивале будет как никогда много. «ВолгаФест» покажет спектакли для семейной аудитории и постановки «на острие» – настоящие художественные высказывания, которые пропустить никак нельзя!

Программа фестиваля включает в себя спектакль «Приехали!» от Упсала-Цирка, «Мокрая Свадьба» от театра «АХЕ», сторителлинг от «Студии историй», детские спектакли «Все подряд» и «Весенняя сказка» от театра «Моника и дрозд», площадка Театра для малышей.

Ландшафтный спектакль «Приехали!», Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)

Где: Некрасовский спуск (начало спектакля)

Когда: 8 июня, в 14:00

Единственный в мире цирк для хулиганов – Упсала-Цирк из Санкт-Петербурга – выступит в первый день фестиваля.

Центр нового цирка, Упсала-Цирк, объединяет в себе социально-культурные, образовательные и арт-проекты для детей и взрослых. Упсала-Цирк существует в Санкт-Петербурге с 2000 года.

Действие спектакля «Приехали!» разворачивается под открытым небом, причём не на одной, а на нескольких площадках. Зрители будут перемещаться от одного места к другому вместе с героями спектакля. Представление, в котором удивительным образом перемешались жанр «цирка нуво», буффонада и уличный театр.

«Приехали!» – это история о чудаке, который всю свою жизнь ждёт приезда цирка, чтобы уехать с ним навсегда: он готовит и придумывает номера, учится жонглировать и прячет в потайных карманах множество секретов. И вот, под грохот мотоциклов и медь духовых, цирк врывается в спокойный пыльный город. Но тот ли это цирк, который он так ждал?

Спектакль «Мокрая свадьба», Театр «АХЕ» (Санкт-Петербург)

Где: пляж на Некрасовском спуске, справа от сцены

Когда: 8 июня в 20:30

Инженерный театр «АХЕ» – авангардный проект, который перевернет ваше представление о театральном действе. Театр «АХЕ» получал награды в Германии, Польше и Франции, а 8 июня в рамках «ВолгаФеста» выступит на берегу Волги.

«Мокрая свадьба» – спектакль, в котором традиционная предметная среда становится инженерной инсталляцией, а городские суеверия – поводом для имитации ритуала, где органично смешиваются вино и ацетон, тесто и земля, пляски Бутоха и стулья Тонета, любовь и смерть. Одним из толчков к созданию спектакля стало знакомство участников «АХЕ» со средневековым текстом алхимика Иоганна Валентина Андреэ «Химическая свадьба». Показ спектакля всегда проходит в естественных декорациях на водном ландшафте. Новая локация всегда сообщает спектаклю неповторимые нюансы. Спектакль «Мокрая свадьба» завершит первый фестивальный день.

Будьте готовы удивляться!

Сторителлинг, Студия историй (Москва)

Где: пляж на Некрасовском спуске

Когда: 8 и 9 июня, 13:00 - Тайна Куликовской битвы

15:00 Снежная Королева

20:00 Космос. Начало (на сцене лектория).

Перенестись в сказочную историю можно будет вместе со «Студией историй». Это самая плодовитая московская мастерская сторителлинга, созданная актером и режиссером Константином Кожевниковым, работает на базе «Театр.doc». Сторителлинг – это искусство рассказывать истории так, чтобы они захватывали.

«Студия Историй» рассказывает о делах давно минувших дней, не просто используя театральные средства, но еще и метод рассказа, когда важнее установить контакт со зрителем, чем прятаться за костюмы и отгородиться декорациями.

На фестивале «ВолгаФест» мастерская сторителлинга «Студия Историй» представит три спектакля, которые будут показаны в оба дня праздника: «Тайна Куликовской битвы», «Снежная королева», «Космос. Начало».

Детская Театральная полянка

Где: между Некрасовским спуском и ул. Льва Толстого

Детские спектакли «Все подряд», театр «Моника и Дрозд» (Москва)

Когда: 8 июня, 18:00 - спектакль «Все подряд»

9 июня, 18:00 - спектакль «Все подряд».

Маленьким посетителям фестиваля будет что посмотреть. Московский театр для детей «Моника и дрозд» покажет на фестивале два спектакля:

Спектакль «Все подряд» по книге «Не все умеют падать» нидерландского писателя Тоона Теллегена для детей от 4 до 8 лет помогает сменить привычный ход мыслей.

Герои сказки живут в мире, где к необычному относятся как к обыденному. Слон может сидеть на облачке и не знать, как с него упасть, а Муравью непременно надо что-то забыть, чтобы встать и побежать дальше – так много он знает и так тяжела его голова. По сюжету дети вместе с героями оказываются в волшебном лесу, где чудеса – обычное дело. И вопросы в голову приходят самые неожиданные. Давно ли вы беседовали с чаем? Удавалось ли вам оторваться от земли хотя бы на метр? Где прячется боль?

9 июня, 16:00 - сторителлинг «Весенняя сказка» по мотивам сказок Сергея Козлова, современного писателя, автора историй про Ежика и Медвежонка.

Спектакль про весну, про ожидания её, про её чудесные превращения, где каждый день меняются цвета, запахи, звуки. Про весну, в которую и самому невозможно не поменяться. Про весну, в которую хочется вглядываться. Про необыкновенную и единственную.

Спектакли от театра «Театр для малышей» (Самара)

Когда: 8 июня в 12:00

9 июня в 12:00

Театр для малышей – это место для семейного отдыха! Увлекательные спектакли для малышей от 1 года.

Беби-Спектакль приглашает в увлекательный диалог самого маленького зрителя, родителей и актеров. Детки взаимодействуют с героями сказок, учатся быть добрыми, понимающими, в игровой форме осваивают необходимые и полезные навыки и эстетически развиваются. Это философско-смешные сказки и сюжеты современных авторов о вечных темах, которые и сейчас волнуют юного зрителя.

Ежедневно в рамках фестиваля будут проходить спектакли для детей от 1 до 4 лет и мастер-классы от актеров театра «Играю с мамой».

Спектакль «Ниф, Наф, Нуф и Волк» от театра СамАрт

Когда: 8 июня в 16:30

Жили-были на лесной поляне три поросенка. Летом они резвились в сочной зелёной траве и распевали каждый свою песенку. Осенью они танцевали в опавших ярких листьях. Но на носу зима, а значит, пора задуматься, где поросятам прятаться от холода. Взялись они за работу, и три домика появилось на поляне. Но об избушках, внезапно выросших в лесу, узнаёт самый страшный зверь на свете. Удастся ли Волку напасть на храбрых поросят и как они переживут эту непростую зиму, вы узнаете в сказке «СамАрта».

Спектакль «Веселая гусеница» от Самарского театра кукол

Когда: 8 июня, в 13:00

Спектакль, встречи с актерами и их «живыми» куклами, игры от Самарского театра кукол.

Спектакль «Веселая гусеница». Интерактивная сказка – игра. В процессе представления малышам предстоит не только следить за происходящим на сцене, но и принимать в действии непосредственное участие – играть, считать и отгадывать загадки, ведь садовник постоянно обращается к ребятам за советом.

Веселая гусеница находит каждый день что-нибудь вкусное в саду, то грушу, то яблоко, съедает и становится все толще и толще. Никто не мог и подумать, что ползающая мохнатая гусеница, в конце спектакля превратится в прекрасную бабочку.

После спектакля состоится творческая встреча с актерами, интерактив с куклами, возможно будет сфотографироваться с ростовыми куклами.

Спектакль «Сказочки на лавочке» Тольяттинского театра кукол

Когда: 9 июня в 13:30

Спектакль, встречи с актерами и их «живыми» куклами, игры от «Тольяттинского театра кукол».

Спектакль «Сказочки на лавочке». Яркий, весёлый и музыкальный спектакль с русскими народными песнями, играми и потешками. Деревенские потешки по мотивам известных народных сказок.

Живое пение актёров, интересные хореографические картинки и весёлые шутки-прибаутки делают спектакль самобытным и неповторимым. В спектакле много игровых и интерактивных моментов, что ещё больше оживляет спектакль и вызывает интерес у зрителей.

После показа состоится творческая встреча с актерами, дети смогут поближе познакомиться с куклами и узнают о разнообразии их видов в кукольном театре.

Тольяттинский театр кукол – это настоящая вселенная таинственного и образного, а также уникальное явление в сфере искусства по своей удивительной простоте и многозначности.

Дефиле персонажей средневековых фарсов.

Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск)

Где: променадКогда: 9 июня в 14:00

Титулованный новокуйбышевский театр устроит дефиле персонажей фарсов Средних веков.

Актеры в гиперболизированных костюмах художника по костюмам Елены Соловьевой предстанут перед взорами посетителей на фоне Волги.

Во многих средневековых фарсах подробно и изобретательно изображены те перебранки и потасовки, которые ежедневно возникают между мужем и женой. С точки зрения авторов фарсов, в жизни царят беспорядок и дисгармония, связи между людьми зыбки и подвижны, вместо общности интересов здесь правят своекорыстие, эгоизм, низкие страсти (жадность, лживость и т.д.).

На «ВолгаФесте» герои средневековых фарсов в исполнении актеров театра-студии «Грань» покажут себя во всей красе.

Воздушный шар

Где: пляжная зона между ул. Красноармейской и ул. Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня при хорошей погоде

Фестиваль «ВолгаФест» осваивает воздушные просторы, поэтому 8 и 9 июня в небо поднимается настоящий шар! Чего-чего, а шара на набережной еще не было.

Фестиваль Воздушных змеев

Где: пляжная зона между ул. Льва Толстого и ул. Красноармейской

Когда: 8 и 9 июня при хорошей погоде и устойчивом ветре

Сложно представить ВолгаФест без шоу воздушных змеев. Мы не стали нарушать традицию и пригласили на фестиваль одну из лучших российских команд с новой программой, посвященной космической теме и фантастическим существам.

В небо над Самарой поднимутся воздушные змеи в форме огромных драконов, турбин, призраков. Пляж будет украшен садами из развевающихся на ветру флажков и ленточек, а на площадке мы организуем мастер-класс, где все желающие смогут смастерить себе воздушного змея своими руками.

Хореографическая сцена

Где: пляж, спуск ул. Льва Толстого

PLЯSKI (Самара)

Когда: 8 июня, 17:00

В своём хореографическом спектакле коллектив раскрывает процесс захвата разума человека идеей, ситуацией, обстоятельствами. Насколько быстро и незаметно происходит поглощение и как человек существует в этом.

FarForYo (Москва)

Когда: 8 июня в 19:00

Для танцевальной компании FarForYoтанец – это возможность найти новый путь взаимодействия человека с окружающей средой: литературой, искусством, архитектурой, улицами, модой, людьми. Это диалог, который каждый раз строится по-новому, именно поэтому в основе создания их перфомансов лежит импровизация.

СКРИМ (Самара)

Когда: 9 июня в 18:00

Со дня основания и по сегодняшний день театр танца «СКРИМ» ведёт широкую творческую деятельность, открывая Российскому зрителю одно из ярких направлений современного искусства.

O’SheTheARTe (Вологда)

Когда: 9 июня в 19:00

Выступление O’SheTheARTe – это торжество чувств в предвкушении абсолютной свободы. Действие выстроено на последовательности задач/сигналов, сдерживающих факторов, и ответной реакции на эти самые сигналы. Каждый участник перформанса занимает своё место на площадке. Нет необходимости оправдывать его действия, потому как вовлечённость в процесс уже оправдана его решительностью.

Открытые репетиции и мастер-классы

Когда: 9 июня

Татьяна Наумова (Театра СамаАрт) в 14:00

Мастер-класс «Провокация к действию» направлен на формирование диалога между телом и умом через развитие связей внутри тела и взаимодействие с партнером

Театр-Студия «Грань» (Новокуйбышевск) в 15:00

Мастер класс «Подготовка актерского инструмента». Речевая и пластическая разминка

Театр «Мастерская» (Самара) в 16:40

Пластическо-трюковой спектакль «Чаша»

СЛУШАЙ

Закройте глаза и окунитесь в воспоминания о прошлогоднем «ВолгаФесте». Какие образы всплывают? Волга, яркие арт-объекты, запах вкусной стрит-еды, площадки, в которые хочется зайти. Но еще и звуки. Музыка, речь лекторов, смех гостей. То, что мы услышим, остается с нами надолго и будет согревать нас зимой.

Советуем услышать все, что будет происходить на фестивале, чтобы запомнить яркое начало лета 2019!

Кроме традиционной музыкальной программы, прозвучит «Набережная опера» в исполнении самарских коллективов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

Где: ул. Красноармейская

8 ИЮНЯ

12:00

ВолгаFolkBand (Самара)

Красочное оркестровое звучание авторских композиций в стиле модерн-фолк в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой

13:20 - Реновация (Самара). Отчётный поэтический спектакль всероссийской поэтической резиденции «Реновация»

15:00 - Миша Мищенко (Москва)

Композитор, аранжировщик, мультиинструменталист и саунд-продюсер, пионер жанра neoclassical в России.

16:00

MartAvi (Эстония)

Экспериментальный музыкальный проект.

18:00

Интурист (Москва)

Проект нашумевшего музыканта Евгения Горбунова, участника групп «ГШ», «NRKTK», «Interchain».

9 ИЮНЯ

12:00

Esterhazi (г. Самара)

Электронная экспериментальная музыка, которая звучит в стиле эмбиент.

12:40

Василий Тонковидов и Cо. (г. Самара)

Немного провинциальной музыки для струнных. Музыка для театра на свободе.

15:00

МЫТеатр (Самара)

Театральная читка произведений Зощенко, Аверченко, Чехова.

16:40

Павел Куприянов (Самара)

Композитор и музыкант, создающий воздушную и лёгкую музыку, которая заставляет не только витать в облаках, но и задуматься о современных реалиях.

18:40

Кирилл Рихтер (Москва)

Пианист и композитор, представитель российского минимализма.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА

Где: ул. Некрасовская

8 ИЮНЯ

12:40

Небослов (Москва)

Целый мир, состоящий из людей и песен, историй, перевоплощений, чудес, игр, ощущений и звуков.

14:00

Jitterbugs (Самара)

Sax&BrassBand, выступающий с популярными джазовыми мелодия в исполнении духовых и ударных.

15:30

Открытие Корабля толерантности

Где: Некрасовский спуск около Корабля Толерантности

Когда: открытие 8 июня в 15:30

Проект «Корабль толерантности» стартовал в 2007 году и на протяжении 12 лет продолжает свой путь по городам мира. К настоящему времени проект уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве и многих других городах. В 2019 году «Корабль Толерантности» поднимет паруса над Чикаго, Берлином и Самарой, что позволит нашему городу встать в один ряд с ведущими культурными центрами мира. «Корабль толерантности» станет первым проектом Государственной Третьяковской галереи, реализованным в Самаре.

Перед гостями выступят воспитанники МБОУДО ДМШ им. Ю.А. Башмета и известный ирландский флейтист Гарет МакЛернон (Gareth McLearnon)

17:20

Juno 17 (Германия)

Инди-рок группа из Франкфурта с синтезированным звуком, современными вокальными линиями и объемным звучанием.

19:00

Cheesepeople (Самара)

Культовая самарская группа, новый альбом которой стал своеобразным взглядом на рейв из русского зазеркалья.

21:30

Пасош (Москва)

Популярная молодая российская рок-группа, играющая стремительный мелодичный гитарный рок.

9 ИЮНЯ

12:40

Твои друзья полимеры (Самара)

Разрушительный шугейз, мечтательно-шумовая волна из небесных вокальных мелодий и огромных парящих звуковых пейзажей.

14:00

Четвергъ в Библиотеке (Самара)

Музыкально-поэтический проект, посвящённый поэзии Серебряного века

16:00

Краснознамённая дивизия имени моей бабушки (Москва)

Столичная группа, исполняющая экспериментальный рок с элементами барокко-попа, пост-панка, академического минимализма, шугейза и афро-попа.

17:20

Super collection orchestra (Санкт-Петербург)

Питерский коллектив, исполняющий песни, стиль которых от композиции к композиции меняется от минималистичной поп-музыки до психоделического рока.

19:00

Markscheider kunst (Санкт-Петербург)

Солнечный музыкальный глобализм. Каждая песня Markscheider kunst словно аккумулятор солнечной энергии.

21:00

On-The-Go (Москва)

Российская инди-поп-группа выступит с симфонический оркестром

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ

8 ИЮНЯ

12:40

Джазовый ансамбль «Монокль» (Самара)

Джазовый коллектив исполняет широкий спектр джазовых стандартов и современных джазовых композиций

14:00

Василий Походун Бэнд (Самара)

Коллектив в стиле музыкальный фьюжн, смешивающий исполнительские приёмы и экспрессию рока с экспериментальностью джаза.

16:00

Дайте Грэмми (Самара)

Трио баяна, флейты и перкуссии, работающие в жанре индустриальный фольклор

17:20

KontraBuzzZ (Самара)

Зажигательное буги-трио с волжских берегов.

19:00

Волжский разлив (Самара)

Атмосферный аутентичный музыкальный коллектив, работающий с исторической эстетикой Леонида Утёсова.

9 ИЮНЯ

12:00

Puzzle Peace (Самара)

Джазовый дуэт, виртуозно исполняющий как джазовые стандарты, так и авторские композиции.

13:20

RIVER BEND ( Самара)

Англоязычные акустические кавер-версии «боевиков» 60-70-х годов

15:00

The Middle Volga Social Club

Cка, регги, рокстеди

16:40

Lenin Street Band (Самара)

Зажигательные мелодии аккордеона и саксофона с волжских берегов.

18:00

ЧтоЕсли (Самара)

Светлые, добрые музыкальные композиции с нотками романтизма.

ПРО КОЗУ. Опера для девяти хоров и инструментальных групп (Москва)

Где: променад

Когда: 9 июня в 20:00

Закрывать второй день фестиваля будет уникальное по форме действо, объединяющее оперу и театральный перформанс.

Это будет настоящее шествие вдоль Волги, состоящее из самарских певцов и музыкантов, которые будут исполнять оперу с народными мотивами.

Для постановки был приглашен известный композитор Александр Маноцков – обладатель многочисленных наград, в том числе, «Золотой маски». Александр Платонович Маноцков – композитор, пишущий в жанрах от авангарда до церковной музыки и для разнообразных составов от соло до симфонического оркестра.

Александр Маноцков переворачивает обычную ситуацию, когда слушатель движется сквозь музыку во времени, показывая взгляд со стороны композитора, когда музыкальная пьеса это, скорее, пространство, особым образом обживаемое, преодолеваемое, запоминаемое, обходимое иногда разными маршрутами.

Площадка «Мегафон»

Где: ул. Л.Толстого

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00

Площадка «Мегафон» — это не только место, где можно отдохнуть и подзарядить свои гаджеты, но и еще одна музыкальная сцена, где можно будет встретить и послушать самых интересных молодых музыкантов Самарской области. Специально для этого партнеры фестиваля проводят конкурс музыкальных заявок, победителей которого можно будет услышать на фестивале.

Площадка «love radio»

Где: променад

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

Для всех влюбленных самое романтичное радио города на Волге приготовило чувственный музыкальный подарок. В течение всего дня по фестивалю будет «бродить» мужской акапельный ансамбль, который порадует вас своими музыкальными сюрпризами. Ловите на набережной.

ОБЩАЙСЯ

«ВолгаФест» – праздник для всех, поэтому на старой набережной, прогуливаясь и включаясь в интересные действа, вы непременно будете встречать знакомых и друзей. А что в нашей жизни ценнее, чем общение?

8 и 9 июня Самара станет местом средоточия талантливых, знающих людей со всей России и Европы, с которыми можно (и нужно!) общаться, чтобы получить свою часть вдохновения.

Представляем Международную площадку «Druzhba», объединенный лекторий и творческие встречи на «ВолгаБукФест».

Международная площадка «Druzhba»

Где: между ул. Л. Толстого и ул. Красноармейской

Когда: 8 июня с 12:00 до 18:00

9 июня с 12:00 до 20:00

На Международной площадке все народы дружны между собой, они объединились, чтобы познакомить вас со своей культурой, языком и традициями. Вы сможете принять участие в мастерских и играх на иностранных языках, танцевальных мастер-классах, попробовать гастрономические изыски, послушать музыку и песни разных стран мира, а также больше узнать о театре. Кураторы площадки: «Альянс Франсез Самара» и Центр немецкого языка Самарского университета.

8 июня

12.00 – открытие площадки, выступление ансамбля немецкой песни

12.00 – 19.00 – интерактивные игры «Весёлый немецкий»

14.00 – 15.00 – встреча с музыкантами группы JUNO 17 (Германия)

15.00 –16.00 – немецкий с осьминогом Отто (урок для детей 5-7 лет)

16.00 – 16.30 – викторина с призами о театре и кино

17.00 – 18.00 – мастер-класс немецкой кухни

9 июня

12.00 – открытие площадки

12.00 – 18.00 – игровая программа для детей и взрослых на французском языке, обучение игре «Петанк»

12.00 – 18.00 – интерактивные игры «Весёлый немецкий»

14.00 – театральная викторина с призами

14.30 – песни народов мира

15.00 – Африка – веселый континент

15.30 – восточные танцы с центром «Джамила»

17.00 – мастер-класс французской кухни с шеф-поваром ресторана «Спроси Француза»

18.00 – выступления творческого коллектива пантомимы «Мимикрия»

19.00 – музыка народов мира. Marvisla Trio.

19.40 – розыгрыш призов

Объединенный лекторий

Где: пляж между ул. Ленинградской и ул. Некрасовской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00

Приятно во время променада между мастерскими и сценами попасть в лекторий, где профессионалы в своей области, увлеченные своей темой, делятся знаниями и готовы ответить на все вопросы. Слоган: «Лекции об играх, в которые играют учёные от учёных, которые играют в игры»

Выступления объединены темой «Игра». Игра как область человеческого взаимодействия и форма познания; игры, в которые играют учёные; прошлое и будущее игр.

8 июня

13:00 – 14:20 Спикер ВолгаФест

Алиса Васильева, Москва – менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия

«Игра в ассоциации: как связать глобальные цели устойчивого развития с локальными реалиями»

14:20 – 15:20 Спикер ВолгаФест

Ксения Перетрухина, Москва — сценограф, художник

15:20 – 16:40 «Человек Наук»

Наталья Масленкова, Самара – к.ф.н., доцент кафедры Социологии и культурологии Самарского Университета

«Исторические иллюзии компьютерных игр»

16:40 – 18:00 «Человек Наук»

Кирилл Мартынов, Москва – к.ф.н., доцент факультета гуманитарных наук, Школы философии НИУ ВШЭ

«Кто владеет реальностью? Как VR-технологии заново ставят вопросы Платона»

18:00 – 20:00 Science Slam

У учёных есть 10 минут, чтобы просто и понятно рассказать о своих исследованиях, у зрителей есть возможность задать вопросы и выбрать лучшего спикера аплодисментами.

Александра Бражникова – о проблеме экологического мониторинга пресных водоемов и о том, что они с научной группой сделали для ее решения. Дмитрий Жданов – о том, как узнать, хорошо ли высушено лекарственное растительное сырье и можно ли дальше с ним работать. Екатерина Багаутдинова – о разработке беспилотного летательного аппарата, который поможет минимизировать потери урожая в сельском хозяйстве. Александра Сталина – о том, как понять время, в котором мы живем, и не ударить в грязь лицом, обсуждая искусство. Василий Терещенко – о том, как беременность влияет на состояние глаз у женщин с диабетом.

9 июня

12:00 – 13:20 Спикер ВолгаФест

Александр Маноцков, Москва – композитор

13:20 – 14:40 «Человек Наук»

Александр Пиперски, Москва – лингвист, к.ф.н., доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ

«Искусственные языки в литературе и кино»

14:40 – 16:00 «Человек Наук»

Михаил Алексеевский, Москва – руководитель центра Городской антропологии КБ «Стрелка», антрополог, фольклорист

«Антропология городского пространства»

16:00 – 17:20 «Человек Наук»

Данил Федоровых, Москва – преподаватель Международного института экономики и финансов ВШЭ.

«Игры, которые изучают экономисты»

17:20 – 18:20 Спикер ВолгаФест

Зельфира Трегулова, Москва – директор Третьяковской галереи

«Классический музей: взгляд на современность»

18:20 – 19:40 Спикер ВолгаФест

Александр Васильев, Москва – историк моды, телеведущий, журналист

«Курортная мода»

Эко-площадка «Живая Волга»

Где: променад

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

Искусство – это не только картины в музее. Иногда произведение художника заключается в том, чтобы создавать взаимоотношения – между людьми, с предметами, в пространстве и во времени. Могут ли вещи стать средством общения? Не слишком ли мы привязаны к некоторым вещам? И как «разорвать отношения» с ними и дать им вторую жизнь? Мастерская предлагает два необычных способа ответить на эти вопросы вместе с художницами Анастасией Рябовой и Анастасией Кизиловой. Куратор Мария Мкртычева

Программа

Когда: 8 июня 12:00-15:30 Домино «Нужно-ненужное» с художницей Анастасией Рябовой

Что объединяет некоторые предметы? Форма, материал, функция или может быть какие-то ваши ассоциации? Ваши ненужные вещи станут фишками, а игровое поле – площадкой для обмена одеждой, книгами, растениями или многим другим. Принесите 10 любых предметов, которые вам больше не нужны. Забирайте то, что понравилось, следуя правилам игры! Анастасия Рябова – художница, работает с виртуальными структурами, коллективными акциями, исследовательскими инсталляциями. Лауреат Премии Кандинского в номинации «Медиа-арт», преподает в школе Фотографии и мультимедиа имени А. Родченко. Живет и работает в Москве.

Когда: 8 июня 16:00-19:30 «Униформа горожанина» – мастер-класс по созданию одежды с художницей Анастасией Кизиловой

Одежда – один из способов коммуникации, который может сообщить окружающим многое о человеке: пол, возраст, род занятий, социальный статус и экономическое положение. Анастасия Кизилова предлагает трансформировать пассивную позицию пользователя городской среды в активную форму модератора реальности. Участники мастер-класса создадут объекты, аксессуары и элементы одежды из разных видов пластика, картона, бумаги и других материалов, которые можно сдавать в переработку. В конце мастер-класса пройдет перформанс – показ мод. Анастасия Кизилова – художница, выпускница Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, кафедра дизайн костюма. Интересуется перформативными исследованиями вопросов экономики труда в искусстве и эстетики как инструмента коммуникации. Живет и работает в Москве.

Когда: 9 июня с 12:00 до 18:00 Экологические мастер классы

Площадка «Start Up Samara»

Где: между ул. Красноармейской и ул. Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

В этом году на «ВолгаФесте» для всех, кто интересуется правилами игр в бизнесе, будет открыт шатер Регионального центра инноваций StartupSamara (ищите желтую ракету). Здесь пройдет серия открытых встреч с известными самарскими бизнесменами и цикл бизнес-игр. Будет много интересного – вы познакомитесь с людьми, которые меняют наш город к лучшему, и попробуете себя в роли предпринимателя.

ПРОБУЙ

Волга Пикник

Где: слева от ул. Льва Толстого

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

«ВолгаФест» не «ВолгаФест» без вкуснейшей еды и напитков как от домашних пекарен, так и от крупных ресторанов. Представленная еда утолит голод даже самых взыскательных гурманов стрит-еды.

Волга Маркет

Где: справа от ул. Льва Толстого

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 22:00

На фестивале вы сможете познакомиться и купить одежду и аксессуары от самарских дизайнеров. Если вы давно не обновляли свой снэпбек, шоппер уже износился и значков стало не хватать – вам сюда!

Танцплощадка

Где: Ленинградский спуск

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00

Открытая танцевальная площадка – это место, где танцевать можно и нужно всем. На площадке будут проходить открытые мастер-классы и показательные выступления лучших танцевальных школ Самары.

Площадка «Strelka Hall»

Где: между Красноармейской и Вилоновской

Когда: 8 и 9 июня с 12:00 до 20:00

StrelkaHall – продюсерский центр современных молодежных инициатив. Наш слоган – «Стрелка задает направление». С большой любовью к городу делаем современные ивенты для молодежи и всех, кому нравится жить в Самаре.

В рамках работы точки проекта пройдут образовательная и интерактивная программы.

Ворк-зона «делаю»:

— Мастер-классы от проекта «PRAKTIKA» по графическому дизайну от Карины Воскресенской. Темы: постеринг, современный коллаж, сканография

— Занятия по современному театру и хореографии от театральной лаборатории «Самое свое». Кураторы Екатерина Мокшанкина и Дарья Досекина

— Зона стрит-арта. Работа над созданием граффити-рисунка, с привлечением гостей фестиваля. Создание арт-объекта из стикеров. Куратор – Леша Гоуст

— Интерактивный арт-объект «Фото в кубе» от фотоклуба «Контраст»

— Настольные игры

— Йога

— Арт-мит-ап по рисованию с мольбертами на свежем воздухе «Артишок»

Лекторий-зона «узнаю»:

— Лекция от куратора StrelkaHall Полины Дрожжиной «А так можно было?» по организации и проектированию культурных событий

— Вебинар с куратором школы будущих трендов «ОДЁЖКА» Кириллом Маркесом (Ижевск). Проект обозревает развитие современной моды в Удмуртии и России и обучает молодых дизайнеров создавать модный продукт

— Лекция про современный театр от кураторов театр-лаборатории «Самое свое»

— Лекция про геймификацию и возможности применения современных игр в психологии от Алексея Наймарка

Маркет-зона «приобретаю»:

Бренд-точки от участников первого маркета молодых брендов Самары «Местные».

Из технического оснащения на точке задействованы проектор, плазма и стойки под нее, звуковое оборудование, столы, стулья, световые прожектора.

Программа

8 июня с 12:00 до 20:00

9 июня с 12:00 до 20:00

Площадка «Федерация парусного спорта»

Где: пляж напротив Струковского сада

Когда: 8 июня с 12:00 до 20:00

9 июня с 12:00 до 15:00

На площадке ФПС Самары будет организован «Музей паруса под открытым небом», где будет представлена морская атрибутика, спортивная яхта «Кадет», в небо взметнется парус. Здесь вы узнаете об истории парусного спорта Самары, которому в этом году исполнилось 110 лет, познакомитесь с книгой М.В. Кольцова «Волга. Самара. Жизнь под парусами».

Для детей и взрослых пройдут мастер-классы по вязанию морских узлов, изготовлению корабликов в технике оригами. Откроется творческая мастерская «Яхтинг как вдохновение».

Вдоль набережной по Волге пройдет демонстрации парусных яхт и катамаранов, после чего на берегу будет организована выставка парусников.

На пляже у воды

с 14:00 до 15:00 – Демонстрация парусных яхт, катамаранов на воде вдоль набережной (если позволят погодные условия)

На пляжной линии у воды

с 15:30 до 18:00 – Выставка катамаранов, яхт

с 12:00 до 20:00 – Экспозиция «Музей Паруса под открытым небом»

с 12:00 до 20:00 – «Яхтинг как вдохновение» – творческая мастерская

с 1200 до 1300, с 1600 до 17:00 – «Бумажная флотилия» – мастер-классы по изготовлению корабликов

с 13:00 до 14:00, с 15:00 до 16:00 – Мастер-классы по вязанию морских узлов (для детей и взрослых)

с 14:00 до 15:00 – «Свистать всех наверх!» – игровая программа

9 июня

с 12:00 до 15:00 – «Яхтинг как вдохновение» – творческая мастерская

с 12:00 до 14:00 – Мастер-классы по вязанию морских узлов (для детей и взрослых)

с 12:00 до 15:00 – «Бумажная флотилия» – мастер-классы по изготовлению бумажных корабликов