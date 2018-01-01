Полковник Росгвардии Дмитрий Сазонов получал откат с каждой фотографии новорожденного ребенка, сделанной в крупнейших самарских роддомах.

Об этом пишет "Самарское обозрение":

С каждой сделанной в крупнейших самарских роддомах фотографии новорожденного ребенка платилась дань

Ее получателем Следственный комитет, на основании данных оперативников УФСБ, считает ранее арестованного полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова.

Бывший замруководителя областного управления Росгвардии и руководитель областного Центра лицензионно-разрешительной работы полковник Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками областного УФСБ, а затем арестован судом в конце июля 2018 года.

Задержание стало самым настоящим скандалом: отец фигуранта Виктор Сазонов, умерший через 2 месяца после ареста сына, много лет руководил Самарской губернской думой. Карьера его сына тоже до этого рокового момента шла блестяще.

После ареста Сазонова началась разработка других возможных направлений противоправной деятельности влиятельного полицейского. В 2018 году появилась информация о том, что Сазонову могут быть инкриминированы новые преступления. Она подтвердилась на прошлой неделе.

В минувшую пятницу, 22 марта, Следственный комитет опять вышел в суд Самарского района с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Дмитрию Сазонову еще на 2 месяца. Он и был продлен до 25 мая 2019 года.

В ходе процесса проявился и сюрприз: следователь Виталий Тюленев принес в суд свежее постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении полковника. Дело возбуждено по той же статье, что и первое — «Получение взятки в крупном размере» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом.

Как известно, история повторяется дважды — как трагедия, и как фарс. Так вот, фарсовой стадии история экс-руководителя областной Росгвардии, по всей видимости, уже достигла. Согласно фабуле вновь возбужденного уголовного дела, Дмитрий Сазонов с октября 2016 года по июль 2018 года в несколько приемов лично получил от некоего Юсупова А.Л. взятку в сумме не менее 420 тыс. руб. за «возможность повлиять на руководителей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, а также иных должностных лиц, задействованных в заключении договоров аренды, достигая договоренности о сохранении фотостудий ООО «Арт-Инвест» на территории родильных домов города Самары, таким образом, способствуя в силу должностного положения совершению действий в интересах взяткодателя и представляемого им юридического лица — ООО «Арт-Инвест».

О чем идет речь? В любом родильном доме при выписке ребенка, как правило осуществляется видео и фотосъемка : родители с близкими им людьми фотографируются с новорожденным(ой). Просто так договориться и привести фотографа с улицы в родильный дом не получится. Как правило, эта сфера жестко контролируется руководством медучреждений. Выглядит это следующим образом — комната на первом этаже родильного дома сдается в аренду ООО, ИП фотографа с которым, например, договорился главный врач.

Самому фотографу выправляется санитарная книжка о том, что он полностью прошел медосмотр и может находиться в помещении роддома. Любой конкурент-фотограф не допускается для съемки на основании того, что он не прошел должного санитарного осмотра и т.д. Отсюда — высокая цена и низкое качество услуги. Полученные деньги, как правило делятся между фотографами и руководством роддома.

Подобные истории регулярно описываются в СМИ и даже, как например в Татарстане, разбираются сотрудниками антимонопольной службы. В Самаре история борьбы за право зарабатывать на новорожденных приобрела свое уникальное звучание. В версии, основанной на данных УФСБ по Самарской области и на допросах всех участников порочной цепочки человеком, который получал часть дани с каждой фотографии был Дмитрий Сазонов.