ГСУ ГУ МВД России по Самарской области проводит проверку по факту вывода из лишенного лицензии АО АКБ "Газбанк" активов на 7,02 млрд рублей. Об этом сообщает Волга Ньюс. Пресс-служба ГУ МВД информацию пока не подтверждает.

О передаче правоохранителям информации, касающейся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд руб., сообщала еще временная администрация кредитной организации в своем итоговом отчете.

Сведения эти были переданы в Следственный департамент МВД РФ еще в сентябре 2018 года. По данным АСВ, временная администрация просила возбудить по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам уголовные дела по статьям 159 ("Мошенничество"), 160 ("Присвоение или растрата"), 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 196 ("Преднамеренное банкротство") и 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ.

Впоследствии, уточняет АСВ, дело для проведения проверки было передано в ГСУ ГУ МВД по региону. По данным источников Волга Ньюс, проверка по этому заявлению еще не завершена.

Помимо этого, 26 октября Банк России направил в МВД и СК РФ заявление по факту злоупотребления полномочиями, выразившегося в ненадлежащем погашении задолженности по кредитам юридических лиц.

Банк России отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 г., обосновав свое решение тем, что кредитная организация систематически проводит операции, направленные на "сокрытие реального финансового положения" и "уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков".

В сентябре Газбанк был признан банкротом, конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 31 октября 2018 г. размер установленных требований кредиторов составляет 24,5 млрд рублей.

Прежде временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

Газбанк являлся участником системы страхования вкладов. АСВ оценило объем обязательств кредитной организации перед вкладчиками в 17,8 млрд руб., выплатой страхового возмещения занимается Сбербанк. Как сообщало АСВ, по состоянию на 7 августа 2018 г. было выплачено 16,1 млрд руб., или 90% страховых выплат.