Показушный "антинаркотический рейд" не принес результатов

Сегодня, 17:17

По инициативе городской администрации, 28 сентября в Самаре провели антинаркотический рейд.

Показушное мероприятие, по "сигналам" жителей, а проще говоря, доносам, не дало результатов. Если, конечно, не считать "эффективной работой" несколько человек, отправленных на освидетельствование из ТРК "Метелица".

Подробный отчет о рейде опубликовал сайт Volga News:

Организатором рейда выступила администрация Самары. Поводом для проведения мероприятия послужила оперативная информация от горожан о возможных местах распространения наркотиков в Самаре.

В пятницу вечером в рейд отправились представители администрации Самары, прокуратуры Железнодорожного района и отдела полиции №9. Он начался около 9 часов вечера со двора у пересечения улиц Аэродромной и Авроры, где, по сообщениям местных жителей, периодически собирается шумная компания молодых людей, которые могут употреблять и распространять наркотики. Но никого из возмутителей спокойствия там застать не удалось.

Затем проверяющие направились в ТРК "Аврора", возле которого, согласно жалобам горожан, иногда собираются группы юнцов, употребляющих спиртное, а, возможно, и что-то запрещенное. Они ведут себя шумно, чем создают неудобства для посетителей. В ТРК "Аврора" в момент рейда было многолюдно. Но ничего подозрительного при обходе здания и прилегающей к нему территории участниками рейда замечено не было.

Затем проверяющие отправились в ТРК "Гудок". Самарцы сообщали, что там, на первом этаже, периодически собираются и шумят молодые люди, которых стоило бы проверить на предмет употребления спиртного и наркотиков. Участники рейда приехали в ТРК "Гудок" в десятом часу вечера. Побывали в разных залах, на разных этажах и на автостоянке. Чего-либо подозрительного участники рейда там не обнаружили и поехали в поселок Запанской, где планировалось навестить семью с двумя детьми, состоящую на учете как неблагополучная.

По словам стражей порядка, глава семьи Андрей и его супруга Светлана имеют пристрастие к спиртному. Семья ютится во вросшем в землю одноэтажном деревянном доме на улице Петрашевского. Проехать к нему с центральной улицы поселка - Неверова - на служебном микроавтобусе участникам рейда не представлялось возможным, так как дорога здесь очень узка и извилиста. Проверяющие, оставив транспорт на главной магистрали поселка, отправились по закоулкам Запанского пешком. Вскоре они пробрались к дому с сенями высотой с человеческий рост. На стук в дверь откликнулись дети. Они позвали взрослых, которые впустили пришедших в свое жилище.

Мама детей была пьяна. Полицейские составили на нее протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Проснувшийся и вышедший из комнаты глава семьи Андрей, напротив, выглядел трезвым. Он рассказал, что устроился разнорабочим и спиртное не употребляет. А по поводу супруги Андрей пояснил, что она якобы употребила алкоголь на работе, где у кого-то были именины.

Сотрудники полиции предупредили Светлану, что если они еще раз застанут ее при детях нетрезвой, то будут ставить вопрос о лишении родительских прав. Представитель прокуратуры пояснил корреспонденту Волга Ньюс, что составленный административный протокол будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Железнодорожного района с участием сотрудника прокуратуры. Комиссия изберет для женщины соответствующую меру воздействия. КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение административный штраф до 500 рублей.

Затем участники рейда приехали в один из темных закоулков на ул. Набережная реки Самары, где, по информации местных жителей, иногда собираются личности, похожие на потребителей наркотиков. Но и там никого не оказалось.

В 12-м часу ночи участники рейда приехали на Революционную. Там планировалась проверка посетителей и помещений культурно-развлекательного комплекса "Метелица-С" в связи с поступившей информацией о возможном распространении в стенах заведения наркотических веществ.

Проверку провели сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области. В пятничный вечер в здании было многолюдно. К главному входу подъехал микроавтобус с полицейским спецназом. Вооруженные бойцы в касках и бронежилетах вереницей вбежали в здание и на глазах опешивших посетителей направились в большой зал с барной стойкой. По всему было видно, что многие посетители растерялись. Раздавались удивленные возгласы. "Что за танкисты приехали?" - крикнул кто-то.

Бойцы спецназа сразу перекрыли выходы из развлекательного заведения, в главном зале которого было около 100 посетителей.

Присутствующие действительно с пониманием отнеслись к визиту полицейских. Бунтовщиков замечено не было. Люди разошлись по разным сторонам зала, и оперативники приступили к работе. Вскоре в КРК приехали кинологи с собаками. Они прошлись по залу и обследовали другие помещения КРК, но наркотических веществ нигде не обнаружили.

Ряд посетителей с признаками наркотического опьянения направлены на экспертизу в наркологический диспансер. Все действо в КРК продолжалось около часа.

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