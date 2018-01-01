Пока и.о. Правительство области возглавил Виктор Кудряшов

Вчера, 15:30

Правительство Самарской области в статусе исполняющего обязанности председателя возглавил Виктор Кудряшов. Информация об этом появилась сегодня на сайте областного правительства.

Прежний руководитель самарского кабинета министров Александр Нефедов покинул свой пост на основании личного заявления.

Первым лицом в областном правительстве Нефедов, которому в этом году исполнилось 64 года, стал еще при Константине Титове.

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