4 июля в Комсомольском районном суде Тольятти начнется оглашение приговора по нашумевшему делу о хищении 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот». На скамье подсудимых – совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также их швейцарские партнеры Андреас Циви и Беат Рупрехт, сообщает портал TLTgorod.

Согласно обвинению, соучастниками была разработана гениальная преступная схема, когда продукция, принадлежащая «Тольяттиазоту» и всем его акционерам, доставалась участникам преступного сообщества практически бесплатно. Схема действовала следующим образом: в «Тольяттихимбанке» были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка за продукцию, проданную офшорной компании Nitrochem DistributionsAG. При этом, чтобы не платить налоги, цена на эту продукцию существенно занижалась. В итоге деньги в «Тольяттиазот» не попадали вовсе, и контролировались 100-процентным собственником «Тольяттихимбанка» Сергеем Махлаем, одним из участников преступного сообщества, подсудимым по уголовному делу.

Nitrochem Distribution AG, принадлежащий компанииAmeropa AG Андреаса Циви, в свою очередь, реализовывал продукцию на мировом рынке по рыночной цене. Таким образом, в карманах Махлаев и Циви систематически оседало более трети прибыли ТОАЗа, в то время как сам завод страдал от катастрофического недоинвестирования, из-за которого завод пришел в плачевное техническое состояние. Денег не хватало не то что на ремонт оборудования, но даже на закупку сырья. При наличии мощностей для производства 3 млн тонн аммиака завод с трудом производил 2,5 млн тонн в год. Вдобавок жуткие экологические показатели ТОАЗа стали серьезной проблемой для всей Самарской области.

На данный момент вина подсудимых может считаться полностью доказанной. В ходе судебного процесса были на сто процентов доказаны факты аффилированности между ТОАЗом и Nitrochem DistributionAG – владелец Ameropa иNitrochem Циви оказался еще и крупным акционером самого завода, что поначалу пытались отрицать – а также применения нерыночного ценообразования при продаже продукции швейцарцам. Доказать последнее помогли решения арбитражного суда, подтвержденные всеми инстанциями, по которым ТОАЗу было доначислено свыше 3 млрд руб. налогов, которые были не уплачены из-за занижения налогооблагаемой базы. Предприятие было подставлено в поистине рабские условия эксклюзивным контрактом с трейдером сроком на 20 лет, от которого, согласно показаниям свидетелей, были в шоке даже сами сотрудники ТОАЗа.

На выведенные с завода деньги Махлаи и Циви наняли целую армию дорогостоящих адвокатов. Но что интересно, никаких попыток опровергнуть обвинения или предоставить доказательства невиновности своих клиентов они даже и не пытались. Зато они постоянно заявляли абсурдные ходатайства, вели себя хамски и вызывающе, пытаясь надавить на суд и сорвать процесс, а иногда и просто «прогуливая» заседания. Так, их возмутило, что обвинение якобы «слишком быстро» оглашает материалы дела.

Предпринимались и грязные попытки дискредитировать потерпевших: в какой-то момент защита заявила, что обвинительное заключение было подготовлено одним из потерпевших по делу, компанией «Уралхим». Но доказательств, которые могли бы это подтвердить, так и не было представлено суду, так как защитники хорошо знали – подделка доказательств усадит на скамью подсудимых их самих. Вместо этого адвокаты Махлаев и Циви то и дело «заболевали», уходили в отпуск, а также требовали переноса заседаний, ссылаясь на занятость в других процессах. Все это ради одной цели – максимально оттянуть страшный для их клиентов момент оглашения приговора. Вызов свидетелей со стороны защиты также превратился в сущий фарс – какие-то непонятные иностранцы, неспособные даже назвать свой домашний адрес, постоянно требовали несоразмерно много времени на ознакомление с материалами дела, жаловались на непонятный перевод и так далее. Вызывались и сотрудники ТОАЗа, явно находившиеся под прессом со стороны руководства, и потому просто повторявшие полученные от адвокатов заученные фразы, никак не отвечавшие на вопросы суда. Некоторых свидетелей защита допрашивала по нескольку раз, но они так и не смогли сообщить ничего, что бы опровергало вину подсудимых.

Но суд не поддался на провокации адвокатов и медленно, но верно двигался к установлению истины. Очевидно, это вызвало острый приступ паники у подсудимых, которые решили сменить тактику и перейти к социальному шантажу.

1 июля руководство завода неподалеку от Комсомольского районного суда организовало митинг в защиту беглых олигархов, на который под угрозой увольнения попыталось согнать многотысячный коллектив завода. Но попытка не удалась, люди не пришли, и социальный протест вызвать не получилось, на митинге присутствовало несколько десятков человек в основном из числа уже вышедших на пенсию бывших работников.

А ранее в прессе появилось письмо, якобы написанное рабочими ТОАЗа председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, в которых выражается беспокойство за судьбу Махлаев и Циви. Скорее всего, сотрудников завода просто заставили его подписать, как до этого их коллег заставляли ломать комедию в суде. Хотя возможно, что никто из работников завода этого письма не видел вообще, а его «подписание» – плод воображения адвокатов подсудимых.

Кроме того, как сообщали источники на заводе, обсуждался вариант с полной остановкой ТОАЗа и трубопровода «Тольятти-Одесса», которая оставила бы 4 тысячи рабочих и их семьи без средств к существованию, и спровоцировала бы мощный социальный взрыв. Но когда эти замыслы просочились в СМИ, адвокаты подсудимых поспешили откреститься от этой преступной идеи и даже созвали по этому поводу в Москве брифинг.

Параллельно со всей этой нечистоплотной активностью в ряде ангажированных СМИ размещались однотипные заказные материалы о том, что «Тольяттиазот» подвергается рейдерской атаке миноритария с помощью суда и следователей. Не слишком ли? Организованное преступное сообщество, совершавшее систематические хищения с завода, жалуется на рейдеров и призывает защитить участников этого сообщества, скрывающихся от правосудия за границей!

Однако, несмотря на все противодействие защиты подсудимых, суд проявил твердость и не поддался ни на какие провокации беглых олигархов и их защитников. Благодаря принципиальности суда и безупречной работе следователей и прокуроров рассмотрение дела получилось объективным и беспристрастным. Теперь осталось дождаться справедливого приговора.

Но точку в деле ТОАЗа ставить все еще рано. Недавно было возбуждено новое уголовное дело против руководства завода – на этот раз о создании организованного преступного сообщества – по ст. 210 УК РФ. Уже состоялись первые аресты – в частности, был арестован председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов, который, как считает следствие, играл ключевую роль в легализации и обналичивании похищенных с ТОАЗа денег. Попов уже начал давать признательные показания.

Вести столь масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет было бы невозможно без мощного коррупционного прикрытия. На ее оплату направлялась часть обналиченных через «Тольяттихимбанк» денег, которые шли на подкуп должностных лиц. Для разоблачения преступного сообщества Махлая потребовались годы. На него работали скрытность, неограниченная «черная касса», иностранное убежище членов преступного сообщества и нечистые на руку российские чиновники.

Судя по всему, одно из крупнейших предприятий в Самарской области оказалось в руках не просто мошенников, но настоящей международной банды с четким распределением ролей, на счету которой не только вывод прибыли и активов, но и коррупция, отмывание денег и даже убийства. Годами эти люди упивались своей безнаказанностью, не боясь ничего, но час расплаты для них неумолимо приближается.

По материалам информационного портала "ТЛТгород.ру".