26 июля 2018, 22:38
26 июля Самарский районный суд арестовал на месяц и 28 дней (до 21 сентября) Николая Захарова, подозреваемого в убийстве семилетней девочки.
23-летний Николай Захаров признает вину в изнасиловании и убийстве.
Девочка 20 июля пропала. Тело со следами удушения нашли утром 21 июля в районе Карбышева и Блюхера.
Как пишет Volga News, чтобы найти свидетелей, полицейские трое суток опрашивали жильцов близлежащих домов, работников автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия. С 20 камер наружного наблюдения изъяли видеозаписи, опросили владельцев собак, гуляющих с питомцами по вечерам в районе места происшествия. Проверили свыше 53 человек с криминальным прошлым.
У Николая Захарова есть девушка и ребенок.
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