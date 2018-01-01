Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки арестован до 21 сентября

26 июля 2018, 22:38

26 июля Самарский районный суд арестовал на месяц и 28 дней (до 21 сентября) Николая Захарова, подозреваемого в убийстве семилетней девочки.

23-летний Николай Захаров признает вину в изнасиловании и убийстве.

Девочка 20 июля пропала. Тело со следами удушения нашли утром 21 июля в районе Карбышева и Блюхера.

Как пишет Volga News, чтобы найти свидетелей, полицейские трое суток опрашивали жильцов близлежащих домов, работников автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия. С 20 камер наружного наблюдения изъяли видеозаписи, опросили владельцев собак, гуляющих с питомцами по вечерам в районе места происшествия. Проверили свыше 53 человек с криминальным прошлым.

У Николая Захарова есть девушка и ребенок.

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