Тольяттиазот недавно сообщил о многократном росте чистой прибыли в 2018 г. Эксперты связывают это с вниманием правоохранительных органов к преступной деятельности владельцев компании, как сообщает tltgorod.ru

ПАО "Тольяттиазот" (MOEX: TLAZ) подвело финансовые результаты деятельности в 2018 году: выручка увеличилась на 27% до 53,5 млрд. руб., чистая прибыль выросла более чем в 8 раз до 7,1 млрд. руб. В пояснении к официальному релизу пресс-служба предприятия указала, что основным фактором улучшения финрезультатов в 2018 году является рост выручки, который обусловлен увеличением объема реализации основных продуктов, повышением мировых цен на аммиак и карбамид, а также ростом курса доллара США. Однако большинство экспертов уверены, дело совсем не во внешнеэкономических процессах.

При сравнении объемов производства основных продуктов на ТоАЗе в 2017-18 годах говорить о значимом росте нельзя. Выпуск аммиака вырос всего на 4%, карбамида же было получено вообще почти на 10% меньше. Динамика средних цен на мировых рынках так же неубедительна – рост стоимости одной тонны обоих продуктов за год составил всего около 10%. Остается добавить, что среднегодовой курс рубля к доллару США по данным Центробанка в отчетный период поднялся на 6%, и эти изменения не могли привести к столь серьезному росту финансовых показателей на Тольяттиазоте.

Главной причиной, по которой прибыль в отчетном периоде осталась на заводе, стало пристальное внимание правоохранительных и судебных органов к незаконной деятельности совладельцев предприятия – Владимира и Сергея Махлаев, а также других обвиняемых по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти. Кроме двух Махлаев, скрывающихся от российского правосудия за рубежом, в списке обвиняемых экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер, последние из которых являются гражданами Швейцарии.

Долгое время с помощью подконтрольных владельцам ТоАЗа офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Сейчас совершать подобные преступления стало практически невозможно. С марта 2018 года началась активная фаза судебного разбирательства, которое продолжается до сих пор, и все обстоятельства преступных деяний обвиняемых в настоящее время изучаются судебными и правоохранительными органами. Поэтому вывод средств со счетов Тольяттиазота с использованием незаконных схем практически прекратился.

Ущерб от действий руководства ТоАЗа, по оценкам следствия, превышает 86 млрд руб. Основные пункты обвинительного заключения в настоящее время судом уже практически доказаны, допрошены практически все свидетели, судом рассмотрены все представленные по делу документы. Вина подсудимых и объем нанесенного «Тольяттиазоту» ущерба, возможно, вскоре лягут основанием для вынесения приговора.