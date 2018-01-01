По словам начальника отдела метпрогнозов Гидрометцентра Татьяны Кожевниковой, похолодание в марте - явление не редкое для Самарской области. Снег лежит до конца месяца. Но в этом году перекрыты абсолютные минимумы температур за все историю наблюдений.

Подобные низкие температуры воздуха -25…-30° были зафиксированы 10-13 марта только в 1948, 1956, 1960, 2012 годах.

Татьяна Кожевникова:

«Погоду Самарской области в эти дни определяли гребни антициклонов, сформировавшиеся в холодном арктическом воздухе северных широт. Минимальные температуры воздуха в ночные часы достигали местами 33 градусов мороза».

14-15 марта небольшая облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 5-12 м/с, температура воздуха ночью -13…-21°, местами -22…-27°, днем -3…-9°.

16 марта облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, слабая метель, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5…-10°, днем +1…-4°.

17-20 облачно с прояснениями, временами небольшой и умеренный снег, ветер юго-восточный, северо-западный 6-12 м/с, температура воздуха ночью -9…-17°, 20 марта местами до -5°, днем -2…-

По информации синоптиков, переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений возможен только с 27 марта по 4 апреля.