Вчера, 11:34
19 мая по Самаре прошел детский крестный ход. В нем приняли участие несколько десятков маленьких верующих. О событии в духовной жизни города пишет 63.ru
Ребята стартовали от храма в честь святой блаженной Матроны Московской у станции метро «Безымянка». Здесь организаторы провели инструктаж.
Инициатором крестного хода выступил отец Дионисий - директор детского образовательного епархиального центра.
Отец Дионисий:
Детская молитва — одна из самых сильных. Ребята молились за свои семьи, пели тропарь Пасхи, молитвы «Отче Наш» и «Символ Веры».
Участники крестного хода делали остановки в храмах. Общая длина маршрута составила 14 километров.
Крестный ход прошел по Победе, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе, проспекту Масленникова, Ново-Садовой, Лесной и Волжскому проспекту. Конечной точкой стал храм Георгия Победоносца на площади Славы.
Фотографии: 63.ru
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