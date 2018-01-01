19 мая по Самаре прошел детский крестный ход. В нем приняли участие несколько десятков маленьких верующих. О событии в духовной жизни города пишет 63.ru

Ребята стартовали от храма в честь святой блаженной Матроны Московской у станции метро «Безымянка». Здесь организаторы провели инструктаж.

Инициатором крестного хода выступил отец Дионисий - директор детского образовательного епархиального центра.

Отец Дионисий:

Детская молитва — одна из самых сильных. Ребята молились за свои семьи, пели тропарь Пасхи, молитвы «Отче Наш» и «Символ Веры».

Участники крестного хода делали остановки в храмах. Общая длина маршрута составила 14 километров.

Крестный ход прошел по Победе, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе, проспекту Масленникова, Ново-Садовой, Лесной и Волжскому проспекту. Конечной точкой стал храм Георгия Победоносца на площади Славы.

Фотографии: 63.ru