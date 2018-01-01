1 сентября 2019, 21:50
1 сентября, около 2 часов дня в Самаре отвалившаяся от постамента колонны ДК на пл. Кирова мраморная плита убила мальчика младшего школьного возраста. Об этом сообщают очевидцы, а Volga News подтвердили факт происшествия в ДК.
По словам сотрудников учреждения, ЧП произошло со стороны служебного входа. Примерно в 14:30 в здание вбежала перепуганная женщина, которая сказала, что на ребенка упала плита, и попросила вызвать "скорую". Сотрудники ДК сразу позвонили в службу "03".
Пострадавший ребенок лежал без сознания у постамента колонны, которая находится справа от служебного входа. У него было сильное кровотечение из носа.
Медики приехали оперативно, сразу положили ребенка в "скорую" и на месте стали оказывать ему помощь. Но вернуть мальчика к жизни не удалось.
По словам сотрудников ДК, на место происшествия приезжали сотрудники полиции и представители властей.
В связи со случившимся отменили концерт, который должен был состояться у ДК в 16:00.
Какие меры принимали правоохранители в связи со случившимся, пока неизвестно. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.
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