1 сентября, около 2 часов дня в Самаре отвалившаяся от постамента колонны ДК на пл. Кирова мраморная плита убила мальчика младшего школьного возраста. Об этом сообщают очевидцы, а Volga News подтвердили факт происшествия в ДК.

По словам сотрудников учреждения, ЧП произошло со стороны служебного входа. Примерно в 14:30 в здание вбежала перепуганная женщина, которая сказала, что на ребенка упала плита, и попросила вызвать "скорую". Сотрудники ДК сразу позвонили в службу "03".

Пострадавший ребенок лежал без сознания у постамента колонны, которая находится справа от служебного входа. У него было сильное кровотечение из носа.

Медики приехали оперативно, сразу положили ребенка в "скорую" и на месте стали оказывать ему помощь. Но вернуть мальчика к жизни не удалось.

По словам сотрудников ДК, на место происшествия приезжали сотрудники полиции и представители властей.

В связи со случившимся отменили концерт, который должен был состояться у ДК в 16:00.

Какие меры принимали правоохранители в связи со случившимся, пока неизвестно. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.