Питер Шмайхель смотрел матч "МЮ"-"Челси" в Самаре с "жигулем" и водочкой
Вчера, 21:18
Сегодня знаменитый вратарь Питер Шмайхель находится в Самаре. Он прибыл в наш город для съемок очередного выпуска своей телепрограммы Peter Schmeichel Show и сразу же поделился в Instagram небольшим видео, снятым около ракеты, где датчанин жалуется на самарский мороз.
Позже вечером Шмайхель разместил в Инстаграм следующую картинку
ТАКЖЕ
в рубрике
Дмитрий Азаров сыграл в "Матче знаменитостей" единой лиги ВТБ
Такой хоккей нам не нужен?! Снят с должности главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов
Парник на стадионе складывали, чтобы очистить от снега
Знак ГТО на груди у кого? В Самаре утвержден график сдачи нормативов в феврале
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Фотографию процесса знаменитый голкипер разместил в Instagram.
На площади Славы состоялось возложение венков.