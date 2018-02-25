Сегодня знаменитый вратарь Питер Шмайхель находится в Самаре. Он прибыл в наш город для съемок очередного выпуска своей телепрограммы Peter Schmeichel Show и сразу же поделился в Instagram небольшим видео, снятым около ракеты, где датчанин жалуется на самарский мороз.

Позже вечером Шмайхель разместил в Инстаграм следующую картинку