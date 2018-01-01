Самарский священник- блогер Андрей Федосов выложил на своём ютуб-канале видео о Владимире Ленине, вызвавшее сомнение и даже негодование у православной общественности.

Православные не замедлили с ответом.

Письмо мирянина

священнику и видеоблогеру Андрею Федосову, любящему посещать мавзолей ленина.

Ваше Высокопреподобие, простите, язык теперь не поворачивается назвать Вас отцом! Не первый год я слежу за вашей интернет-деятельностью и всегда считал Вас талантливым в этой сфере человеком, пусть даже и далеко не во всём был с Вами согласен. Но сегодня на одном из не очень, будем говорить, лояльных моей Церкви ресурсах, увидел Ваш видеосюжет, посвящённый Владимиру Ленину.

Оставляя право на точку зрения любому человеку, хочу сказать, что такие слова, прозвучавшие из уст православного священника, не только вносят сумятицу в сердца Вашей многочисленной интернет паствы, но и многих прямо оскорбляют. Я имею в виду людей, которые помнят и знают русскую историю, историю нашей церкви и своего рода, имеют в отличие от Вас, оголённый нерв, связывающий нынешних христиан с предками –мучениками. Я говорю здесь и о себе в том числе.

Мой прадед, сын сельского священника священномученик протоиерей Константин Иванович Сухов 22 октября 1918 года, как раз в правление уважаемого Вами «государственного деятеля Ленина, был взят красноармейцами за литургией, подвергнут мучениям и терзаниям и расстрелян за свою верность Христу.

Его сын, мой дед Леонид, был убит большевиками в 1937г. только за то, что он был поповичем. А моя мать, внучка священномученика рассказывала мне, как школьная учительница говорила на уроке: дети, не дружите с ней, она поповна и враг народа.

Вот что сделал для моего рода и для миллионов русских православных семей ленин – человек, которого Вы публично возвышаете, рассказывая христианам о том, что он достоин уважения.

Как у Вас язык поворачивается, сидя перед телекамерой в облачении, сказать нам слова, которые просто здесь цитирую:

«Уважаю Ленина за то, что он был идейный», «Он был чрезвычайно умным и талантливым человеком», «Как можно его не уважать, да , уважаю, государственный деятель был великий», «В.И. Ленин показал себя – и как революционер сумел, и как государственный деятель справился.»

С кем справился, Ваше Высокопреподобие? С духовенством? С казачеством? С крестьянством? С Митрополитом киевским Владимиром и с Николаем Гумилёвым? Со всей Русью, которую он пустил в распыл, учинив со своими подельниками неслыханный в истории геноцид ради коммунистического интернационала?

Больно слушать, как Вы, русский священник, рассказываете с экрана о своём посещении мавзолея во время последних Рождественских чтений. С каким удовольствием Вы говорите о том, что Ваша матушка обиделась на Вас, что Вы не взяли её с собой, и потом Вы, уступая её просьбе, ещё раз специально съездили к трупу вождя мирового пролетариата. Лучше бы Ваша матушка сидела на кухне, воспитывала детей. Вы даже её, свою жену, не смогли воспитать в духе уважения к православной традиции, однозначно говорящей, что нельзя вот так, походя, любопытствующим походом в мавзолей, предавать память своих святых, свою трагическую историю.

Чему тогда Вы можете научить доверяющих Вам , как батюшке людей, которые смотрят Ваши передачи в интернете?

Простите за резкость, и вот что ещё хочу добавить. Все нынче знают, что число просмотров на ютубе прямо пропорционально доходам блогера.

Своим поведением Вы воздвигаете хулу на Духа Святаго, что Вам не простится ни в сем веке, ни в будущем.

И помните, Ваше Высокопреподобие, Евангельские слова о том, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили жернов на шею и утопили.

Дмитрий Сивиркин,

Председатель Самарского регионального отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», делегат Поместного Собора 2009 г. Русской Православной Церкви от мирян Самарской Епархии.

Для информации:

Видеоканал на Youtube "Киберпоп ТВ" имеет 38 тысяч подписчиков и описан его автором как "канал о "неправославнутом" Православии. Причем не о Православии вообще, а о том, каким его вижу я: о моей вере..."

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