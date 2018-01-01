21 февраля правительственная делегация во главе с Виталием Мутко проинспектировала строительство гостиницы Lotte. Отель южнокорейской сети будет открыт 1 мая и станет первым "пятизвездником" Самары.

В отеле - 197 номеров и площадки для культурно-развлекательных мероприятий. Уже набран штат: персонал проходит стажировку в крупнейших отелях Москвы и Санкт-Петербурга. Создано 250 новых рабочих мест, "в сезон" будет задействовано до 270 человек.

Мутко показали возможности гостиничного комплекса. На первом и втором этажах гостиницы размещены холлы, лобби-бар, ресторан, комнаты отдыха и переговоров, танцевальные, выставочные и конференц-залы с возможностями трансформации. Чуть выше расположатся бассейн, тренажерные залы и СПА-салон с полным комплексом услуг.

С 6 по 15 этаж разместятся номера "стандарт", "полулюкс", "люкс", "президентский". Предусмотрены номера для маломобильных групп населения.

Показали гостям и условия, в которых будут проживать постояльцы. Например, уже готовый однокомнатный номер класса "King" оснащен двуспальной кроватью, телевизором, баром, встроенным шкафом, журнальным столиком, креслами. Плюс телефон и точка доступа в интернет.

Гостиница начнет работу весной. На сайте hotels.com доступно бронирование номеров в Lotte Samara.

Иллюстрация: один из ресторанов отеля Lotte Samara.