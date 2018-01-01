18 апреля 2019, 18:00
18 апреля, в Самаре состоялась торжественная церемония закладки киля несамоходных сухогрузов проекта RDB12, которые строятся самарским судостроительным и судоремонтным заводом ЗАО «Нефтефлот». В мероприятии принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По словам Главы региона, это очень важное для губернии событие, так как Самарская область в последние годы несколько утратила компетенции в судостроении. «Приступая к строительству сухогруза, мы восстанавливаем судостроение на территории Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. – Да, есть совместный опыт по строительству танкера «Святой Князь Владимир» в 2017 году, но он не в полной мере был собран в регионе. Сегодня мы закладываем сухогруз, который будет полностью создан у нас. Это восстановление компетенции происходит в Самарской области впервые за 100 лет».
Предприятие ЗАО «Нефтефлот» было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. В штате компании числятся 153 человека, в период активного судостроения количество работников возрастает до 400-т. С 2010 года на ЗАО «Нефтефлот» было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов как во внутренних водах России, так и на международном уровне.
В 2017 году завод построил для ООО «Волготранс» танкер, названный в честь Святого Равноапостольного князя Владимира. Однако этот танкер был создан не совсем с нуля. «Родителем» для него стал старенький волгоградский теплоход «Капитан Тимофеев» 1973 года постройки. Зимой 2010-2011 года он был списан и порезан на части. Отдельные секции нашли свое применение в корпусе нового танкера «Святой Князь Владимир».
«Строительство танкера было очень важно, ведь благодаря этому компания «Нефтефлот» приобрела статус судостроительной и сегодня имеет возможность получать новые заказы, двигаться и развиваться», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В июне 2018 году завод подписал с ООО «Петротанкер» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» соглашения о строительстве серии из 5 танкеров-химовозов и 15 сухогрузов. В рамках этих соглашений 28 января 2019 были заключены контракты на сборку и поставку трех несамоходных сухогрузов для перевозки зерна. Сухогруз, киль которого был заложен сегодня, станет первым судном, полностью построенным в Самаре с 1896 года.
«Мы долго шли к этому. Предстоит очень напряженная, но интересная работа: нам нужно освоить много новых технологических процессов, сформировать коллектив, организовать работу наших подрядчиков. Но, невзирая на сложности, мы безусловно с этой задачей справимся», – заверил Главу региона генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Владимир Прудыус.
Губернатор подчеркнул, что Правительство региона окажет предприятию все необходимые меры поддержки: «Для нас крайне важно, чтобы на нашей Волжской земле, на Самарской земле, мы восстановили все компетенции по судостроению. Будем поддерживать это направление всеми имеющимися возможностями».
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