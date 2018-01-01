Пассажиры: Цены в руб.

Взрослый на пароме "Окский-35" 100,00

Детский на пароме "Окский-35" 50,00

Цены в руб., в т.ч. НДС = 20%

Велосипед 150,00

Мопед 200,00

Мотоцикл 300,00

Мотоцикл с коляской/ квадрацикл 350,00

Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ Матиз, "Ока" длина авто до 3,8 м. 450,00

Легковые автомобили российского и импортного производства типа "ВАЗ", "Волга" (Нива 2121)длина 3,8 – 4,8 м. 600,00

Внедорожники импортного и Российского производства, кроссоверы, пикапы, Нива Шеврале, Нива 2131, ВИС и аналогичные. Длина авто от 4,0 – 4,8 м(легковые автомобили седан, хечбек Российского и импортного произв.длина более 4.8м) 1000,00

Внедорожники длина авто более 4,8 м, фургоны, бортовые "УАЗ"452-ой модели, Газель,Баргузин,"РАФ" микроавтобус и аналогичные гр/п до 1,5 т. Длина авто до 5,5 м. 1200,00

Газель длиннобазовая гр/п до 1,5 т и аналогичные. Длина авто от 5,5 – 6,5 м. 1400,00

Грузовые автомобили " ЗИЛ", "ГАЗ", Газель (Валдай) и аналогичные грузоподъемностью до 5 тонн, тракторы "ЮМЗ", "МТЗ", (Газель гр/п 1,5 т, длина более 6,5 м) 2100,00

Грузовые автомобили " КАМАЗ","МАЗ", "Урал", ЗИЛ 131-133 и импортные аналогичные грузоподъемностью от 5 до 12 тонн длина автомобиля до 9.5 м (автомобиля грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн длина более 7 м) 2700,00

Прицеп для легковых автомобилей, длина с приц. устройств. до 5 м. 450,00

Прицеп для катеров, яхт и т. д., длина с приц.устройств. более 5 м. 960,00

Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные 3300,00

Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5м до 9.5м 2900,00

Грузовые автомобили " КАМАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом 5000,00

Грузовой прицеп 2100,00

Спец.машины, автокран, автомобиль с буровой установкой, автомобиль с манипулятором, миксеры,АГП,дорожно строительные и ремонтные автомобили,( грузовые автомобили Камаз,МАЗ,пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м) 3500,00

Эвакуатор и спецмашины на базе Газель и аналогичные 1900,00

Тонна перевозимого груза 130,00