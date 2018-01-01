Переправа в Рождествено опять подорожала

Сегодня, 12:41

30 апреля, увеличиваются тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе по маршруту Самара - Рождествено, сообщает пресс-служба СРПП.

ТАРИФЫ

на грузопассажирские перевозки на паромной переправе

по маршруту Октябрьский спуск (Самара) - Рождествено (грузовая)

c 30 апреля 2019 года

Пассажиры: Цены в руб.
Взрослый на пароме "Окский-35" 100,00
Детский на пароме "Окский-35" 50,00
Цены в руб., в т.ч. НДС = 20%
Велосипед 150,00
Мопед 200,00
Мотоцикл 300,00
Мотоцикл с коляской/ квадрацикл 350,00
Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ Матиз, "Ока" длина авто до 3,8 м. 450,00
Легковые автомобили российского и импортного производства типа "ВАЗ", "Волга" (Нива 2121)длина 3,8 – 4,8 м. 600,00
Внедорожники импортного и Российского производства, кроссоверы, пикапы, Нива Шеврале, Нива 2131, ВИС и аналогичные. Длина авто от 4,0 – 4,8 м(легковые автомобили седан, хечбек Российского и импортного произв.длина более 4.8м) 1000,00
Внедорожники длина авто более 4,8 м, фургоны, бортовые "УАЗ"452-ой модели, Газель,Баргузин,"РАФ" микроавтобус и аналогичные гр/п до 1,5 т. Длина авто до 5,5 м. 1200,00
Газель длиннобазовая гр/п до 1,5 т и аналогичные. Длина авто от 5,5 – 6,5 м. 1400,00
Грузовые автомобили " ЗИЛ", "ГАЗ", Газель (Валдай) и аналогичные грузоподъемностью до 5 тонн, тракторы "ЮМЗ", "МТЗ", (Газель гр/п 1,5 т, длина более 6,5 м) 2100,00
Грузовые автомобили " КАМАЗ","МАЗ", "Урал", ЗИЛ 131-133 и импортные аналогичные грузоподъемностью от 5 до 12 тонн длина автомобиля до 9.5 м (автомобиля грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн длина более 7 м) 2700,00
Прицеп для легковых автомобилей, длина с приц. устройств. до 5 м. 450,00
Прицеп для катеров, яхт и т. д., длина с приц.устройств. более 5 м. 960,00
Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные 3300,00
Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5м до 9.5м 2900,00
Грузовые автомобили " КАМАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом 5000,00
Грузовой прицеп 2100,00
Спец.машины, автокран, автомобиль с буровой установкой, автомобиль с манипулятором, миксеры,АГП,дорожно строительные и ремонтные автомобили,( грузовые автомобили Камаз,МАЗ,пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м) 3500,00
Эвакуатор и спецмашины на базе Газель и аналогичные 1900,00
Тонна перевозимого груза 130,00
Провоз багажа, грузов 80,00
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