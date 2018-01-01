Патриоты Самары! Надо спасать здание Реального училища!

Сегодня, 14:48

Обсудить возможности спасения Реального училища призывает всех самарцев Андрей Кочетков - идеолог Том Сойер Феста и заместитель руководителя регионального ВООПИК. Вот что он пишет в своем Facebook:

В этот четверг, 1 марта, в 19:00 приглашаем всех неравнодушных в Дом архитектора поговорить о путях спасения здания Реального училища, которое сегодня выглядит так.

Можно долго рассуждать о том, что в нём должно размещаться в будущем. Но главный вопрос для меня сейчас: что и как можно предпринять в ближайшее время, чтобы хотя бы приостановить процесс разрушения уникальных интерьеров, которые после пожаров даже не покрыты крышей?

Это вопрос ко всем нам, а не только к власти. Кстати, представители власти и бизнеса тоже приглашены. Надеюсь, что им не всё равно. И они поучаствуют в спасении здания сердцем, а не только перепиской между инстанциями.

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