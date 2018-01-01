"Владимира Ильича Ленина я очень уважаю как деятеля политического, и вообще нужно просто его уважать как человека, как личность.Почему? Челове к был идейный, и своей идее он посвятил всю свою жизнь. И верой и правдой он этой идее служил.

…Он верил в то, что он делает благо. Искренне верил. Кроме того, он был чрезвычайно умным человеком, талантливым" — цитирует священнослужителя сайт партии. Эту точку зрения о. Андрей опубликовал в своём видеоблоге "Киберпоп".

Поводом для дискуссии стало открытое письмо мирянина Дмитрия Сивиркина. Прадед Сивиркина - сын сельского священника священномученик протоиерей Константин Иванович Сухов в октябре 1918 года был арестован красноармейцами за литургией, подвергнут мучениям и расстрелян. Отвечая на слова о. Андрея о том, что "В.И. Ленин показал себя – и как революционер сумел, и как государственный деятель справился", Сивиркин пишет:

"С кем справился, Ваше Высокопреподобие? С духовенством? С казачеством? С крестьянством? С Митрополитом киевским Владимиром и с Николаем Гумилёвым? Со всей Русью, которую он пустил в распыл, учинив со своими подельниками неслыханный в истории геноцид ради коммунистического интернационала?"

В ЦК коммунистической партии "Коммунисты России" убеждены, что со временем к словам священника о.Андрея Федосова присоединятся "многие и многие честные священнослужители, как бы это не злило церковную верхушку".