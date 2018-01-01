Парень из соседнего дома признался в убийстве семилетней девочки

25 июля 2018, 12:48

По подозрению в убийстве семилетней девочки в Самаре задержан парень из соседнего дома. Молодой человек, 23 лет, уже дал признательные показания.

Подозреваемый сознался в изнасиловании и убийстве ребенка. Тело девочки он спрятал на заброшенном стадионе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева:

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения - заключения под стражей, а также предъявления обвинения.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют представители ГУ МВД по Самарской области.

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