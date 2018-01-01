22 мая Дмитрий Азаров провел встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой, об этом пишет Volga News. Они обсудили вопросы, с которыми жители губернии обращаются за помощью к омбудсмену.

Речь зашла об опыте Белгородской и Московской областей в разработке концепции по развитию пансионатов для пожилых людей. В таких учреждениях пожилые люди находятся на полном обеспечении и живут насыщенной жизнью: у них налажен досуг, проводятся вечера встреч, танцев, поэзии, мастер-классы по рукоделию, различные обучающие курсы.

Ольга Гальцова выступила с инициативой создания подобных пансионатов в Самарской области.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что без привлечения средств и имущества самих пенсионеров этот вопрос не сдвинется с места.

Дмитрий Азаров предложил рассмотреть этот вопрос более детально, отметив, что к нему уже обращались с предложениями о создании таких специализированных заведений в рамках частно-государственного партнерства.

На встрече также были затронуты вопросы строительства нового корпуса Самарской психиатрической больницы, оказания скорой медицинской помощи, о проблемах и перспективах которой был издан специальный доклад уполномоченного.