Трехметровая скульптура сделана из бронзы, а двухметровый постамент – из гранита. У монумента установили декоративную стенку, пишет "Самарская газета".

2 октября, на площади у музея «Самара Космическая» состоялось торжественное открытие памятника Дмитрию Козлову. В нем приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, родственники Дмитрия Козлова, почетные граждане города и жители Самары.

Открытие монумента приурочили к столетию со дня рождения советского и российского конструктора ракетно-космической техники.

— Памятник Дмитрию Ильичу Козлову – это памятник человеку, благодаря которому сегодня мы и называем себя космической столицей страны.

Я знаю, насколько Дмитрий Ильич был скромным человеком и знаю, что его близкие тоже скромно отнеслись к увековечиванию памяти советского и российского конструктора ракетно-космической техники. Он – гордость не только Самарской области, но и России. Будучи конструктором, он наладил серийное производство легендарных Р-5М и Р-7. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании памятника, — идейных вдохновителей, авторов, всех тех, кто своим трудом и участием способствовал тому, чтобы историческая справедливость восторжествовала, — сказал Дмитрий Азаров.

Важность появления памятника Дмитрию Козлову в Самаре отметила и глава города Елена Лапушкина.

— Он доказал своим жизненным путем, что возможности человека безграничны. Это был человек, который прошел Великую Отечественную войну, предопределил развитие нашего с вами города. И то, что Самару называют космическим центром, является заслугой Дмитрия Козлова. Пусть открытие этого памятника будет для нас всех напоминанием о том, что же такое по-настоящему быть преданным своей семье, делу, которое ты любишь и конечно своему Отечеству, — сказала глава Самары.