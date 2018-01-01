Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда в отношении 48-летнего местного жителя Евгения Финаева. Об этом пишет Volga News.

Финаев признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Евгений Финаев был признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.

По данным УФСБ, 7 сентября 2018 года, во время оперативных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, их сотрудники изъяли по местам проживания и регистрации Евгения Финаева целый арсенал оружия и боеприпасов.

Среди изъятого один пистолет-пулемет "Кедр", один пистолет-пулемет ППШ, два пистолета "Глок-19", один автоматический пистолет "Стечкина", один револьвер "Смита-Вессона", один револьвер "ТОЗ-49" с ПБС, а так же семь травматических и газовых пистолетов с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами, два охотничьих нарезных ружья, 29 магазинов к пистолетам "Глок-19" и АПС и более 5 тыс. патронов различного калибра.

На основании переданных областным Управлением ФСБ материалов в отношении Финаева Е.Б. было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов по ч.1 ст. 222 УК РФ.

24 апреля 2019 г. решением Октябрьского районного суда Евгений Финаев был признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Теперь приговор вступил в законную силу.

Фотография: 63.ru