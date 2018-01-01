Несмотря на март месяц, из-за холодной погоды, на Волге сохраняется крепкий лед. Однако, напротив города возможны промоины и полыньи. 10 марта под лед провалилась лошадь. Происшествие произошло напротив Вилоновского спуска. Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лед не выдержал, лошадь провалилась в воду полностью. На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП "Гепард" выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего вытащили ее на лед силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало.