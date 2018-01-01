В нашу редакцию информационного портал "ТЛТгород.ру"поступило обращение председателя «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрия Сергунина. Журналисты опубликовали текст документа.

«Уважаемые жители Самарской области! Земляки, соратники и коллеги! «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» продолжает бороться за справедливость и родной завод. Мы стоим за освобождение предприятия из щупальцев финансового спрута, созданного беглыми олигархами Владимиром и Сергеем Махлаями, которые много лет кормились за счет украденных с завода средств, обманывали трудовой коллектив и государство!

Сегодня нас уже более 22 тысяч человек. И это не пустые цифры, это не просто безликая общественность, сухое упоминание о которой можно встретить в средствах массовой информации. Нет! За каждой прикрепленной подписью стоят люди – рабочие, их семьи и друзья, те, кому не безразлична судьба родного завода. Это целые поколения и династии, работавшие и продолжающие трудиться на «ТоАЗе», объединенные любовью и преданностью родному предприятию. Это более 22 тысяч человек, готовых бороться с криминалом ради социальной стабильности и справедливости на «Тольяттиазоте». Все вместе мы олицетворяем ту самую силу, которая способна добиться правды!

Наше серьезное достижение - это то, что органы власти, которым мы направили наше обращение, подписанное жителями Самарской области, нашло отклик!

В Конституции России записано, что наша страна является правовым государством, это значит, что перед законом все равны. Именно поэтому дело «Тольяттиазота» является знаковым для Самарской области и всей страны. Самым важным моментом, говорящем об исключительности происходящего, на сегодняшний день является то, что на все наши запросы, которые были разосланы в органы власти различного уровня, надзорные и правоохранительные структуры, пришли ответы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Департаменту по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а также Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому и атомному надзору рассмотреть наше обращение и принять соответствующие меры. Прокуратура Самарской области направила обращение для рассмотрения в управление Росприроднадзора, Госинспекцию труда и Главное управление МВД России по Самарской области. Принятое решение будет направлено в адрес Главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова. Все это говорит о пристальном внимании к проблемам завода «Тольяттиазот» на самом высоком государственном уровне.

Мы продолжаем следить за проходящим в Самарском областном суде уголовным процессом, где рассматривается апелляционная жалоба защитников бывших владельцев «ТоАЗа» - Махлаев и их подельников. В СМИ появляется много разной информации о процессе, из которой становится ясно, что эти люди, кормящиеся за счет ограбления завода, не собираются добровольно возвращать украденные деньги. Используя самые разные способы, они затягивают процесс, стараясь как можно сильнее отсрочить справедливое наказание. При этом, отсиживаясь за рубежом, они устраивают провокации в самарских и российских СМИ, публикуя нелепые лозунги и вводя в заблуждение простых граждан.

«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» уверен - виновные не должны уйти от ответственности! Все похищенные средства необходимо вернуть на завод, в распоряжение трудового коллектива. Деньги должны пойти на социальные выплаты, модернизацию и повышение экологической безопасности производства, а Тольятти и Самарская область получить дополнительные налоги на социальное и экономическое развитие региона.

Мы, наши родные и друзья тесно связаны с «ТоАЗом» и всей душой болеем за будущее предприятия!

Председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала»