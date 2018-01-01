Самара оказалась единственным городом-миллионником России, в котором НЕ прошло никаких массовых акций памяти Бориса Немцова.

Нельзя сказать, что не было совсем никаких акций. Начальник предвыборного штаба Собчак - Хорен Григорян провел одиночный пикет у здания правительства, а поклонники Навального в своем штабе смотрели фильм, посвященный политику. Но такая "активность" выглядит очень странной, особенно если учесть, что акции памяти Немцова прошли более чем в 30 российских городах, а в Москве и СПб на улицы вышли тысячи человек. Память Бориса Немцова, по мысли, организаторов, должна объединять оппзицию. И в Москве, в одной колонне действительно шли Ксения Собчак, Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

О том, что ситуация в Самаре изменилась, пишет даже портал "Засекин", который сложно упрекнуть в лоялизме:

В Самаре, по информации "Засекина", акцию первоначально планировали провести активисты «Партии прогресса». С 2015 по 2017 год они были одними из главных организаторов сначала митинга «Весна» в 2015 году, прошедшего сразу после убийства политика, а затем митингов, посвященных памяти Немцова.

В этом году мэрия Самары, по заведенной нелепой традиции, отказала организаторам проводить акцию памяти Бориса Немцова где-либо, кроме сквера "Родина", ставшего уже почти родным для всех оппозиционных движений от коммунистов до навальнистов. Собираться в "Родине" заявители посчитали нецелесообразным и приняли решение переформатировать акцию. Вместо уличного митинга со ставшим традиционным "свободным микрофоном", когда любой из пришедших мог высказаться перед собравшимися, они провели скромную камерную встречу в штабе Навального с просмотром кинофильма Владимира Кара-Мурзы (мл.) "Слишком свободный человек". Организаторы намереваются провести акцию памяти завтра. 27 февраля, с траурным портретом Бориса Немцова и свечами на ул. Ленинградская, неподалеку от ТЦ "Опера» и ТЦ "Юность".

Параллельно с навальнистами свою акцию вчера устроил самарский штаб Ксении Собчак. Начальник штаба Хорен Григорьян провел одиночный пикет у здания правительства Самарской области. "Требую найти заказчиков убийства Немцова", - гласил его плакат. К нему подходили немногочисленные прохожие, охрана "Белого дома", сотрудники полиции с дружинниками и съемочная группа одной из региональных телекомпаний. О массовости говорить не приходится.

Другие представители самарской оппозиции и вовсе проигнорировали всероссийскую протестную акцию.

Фотография: Засекин