Эмблему района будут использовать на официальных документах, видео- и фотоматериалах, печатной и сувенирной продукции. Об очередном абсурде сообщает "Самарская Газета".

8 апреля, прошло заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший эскиз эмблемы Октябрьского района. Конкурс был объявлен в начале этого года и приурочили к 80-летнему юбилею района.

В конкурсе победил 20-летний житель Самары Денис Федотов. Как рассказал автор эскиза – победителя, эмблема должна была быть яркой и выразительной. На своем эскизе Денис Федотов представил ансамбль из четырех наиболее узнаваемых объектов: "Ладьи", "Ракеты", главного входа Ботанического сада, Софийского собора.