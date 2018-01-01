Ограничения из-за строительства Фрунзенского моста продлили до зимы

Вчера, 16:24

Из-за строительства Фрунзенского моста продлят ограничение движения транспорта по нескольким улицам в центре Самары. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение будет действовать до 30 ноября на улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской, по улице Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской, по Чапаевской от Комсомольской до Фрунзе.

Помимо этого, до 31 октября продлят ограничение, введенное с 8 июня, по улице Степана Разина от Крупской до улицы Князя Григория Засекина.

До 31 октября прекращено движение по Крупской от Степана Разина до Фрунзе, по Фрунзе от Крупской до Комсомольской, по Куйбышева от Крупской до Комсомольской.

До 15 декабря нельзя будет проехать по участку дороги протяженностью 350 м в районе Хлебной площади - от улицы Кутякова до Крупской.

А троллейбус №6 до31 августа курсирует от остановки "Губернский рынок" до остановки "Хлебзавод № 3".

"В ближайшие дни будет принято решение относительно сроков открытия технического проезда по ул. Шоссейной для всех видов транспорта кроме общественного, так как ремонт контактной сети продолжается" - сообщает администрация города.

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