Огонь на сухогрузе "Волго-Балт-205" потушен

27 сентября 2019, 14:06

Пожарные ликвидировали открытое горение на горящем на Волге сухогрузе "Волго-Балт-205" на площади 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.

Ранее сообщалось, что на реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций. На берегу был создан штаб пожаротушения для руководства тушения пожара, прибыл пожарный корабль.

"В 11.03 (10.03 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМЧС по Самарской области также уточнили, что площадь пожара составила 450 квадратных метров.

По данным МЧС России, длина горящего сухогруза 113 метров, а ширина - 13 метров.

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Огонь на сухогрузе "Волго-Балт-205" потушен
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