Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц национального парка "Самарская Лука".

Об этом в Twitter сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн:

"В администрации нацпарка и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски. Надеюсь, следующим шагом станет предъявление ему обвинения. Как я ранее и предупреждал, одной отставкой он не отделается".

Ранее депутат инициировал проверку деятельности руководства национального парка на коррупционную составляющую. По словам Александра Хинштейна, надзорными и правоохранительными органами была вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка.