Общественные пространства, которые выбрали самарцы 18 марта. Полный список

Сегодня, 11:50

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в телеэфире об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды».

Елена Лапушкина:

Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день. Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.

Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:Железнодорожный район

  • Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
  • Сквер у памятника Ольге Санфировой

Кировский район

  • Сквер «Дубовый колок с прудом»
  • Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Красноглинский район

  • Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
  • Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Куйбышевский район

  • Сквер на улице Зеленая
  • Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
  • Сквер Нефтяников

Ленинский район

  • Сквер имени Мичурина
  • Сквер у Губернского рынка

Октябрьский район

  • Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
  • Бульвар Челюскинцев
  • Сквер на проспекте Масленникова, 10

Промышленный район

  • Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
  • Сквер на улице Димитрова, 115

Самарский район

  • Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
  • Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

Советский район

  • Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
  • Сквер имени Чехова
  • Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81
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