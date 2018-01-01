Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в телеэфире об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды».

Елена Лапушкина:

Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день. Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.

Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:Железнодорожный район

Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная

Сквер у памятника Ольге Санфировой

Кировский район

Сквер «Дубовый колок с прудом»

Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)

Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Красноглинский район

Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка

Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)

Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная

Куйбышевский район

Сквер на улице Зеленая

Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)

Сквер Нефтяников

Ленинский район

Сквер имени Мичурина

Сквер у Губернского рынка

Октябрьский район

Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная

Бульвар Челюскинцев

Сквер на проспекте Масленникова, 10

Промышленный район

Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая

Сквер на улице Димитрова, 115

Самарский район

Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая

Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

Советский район