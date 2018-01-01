Сегодня, 11:50
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в телеэфире об итогах рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды».
Елена Лапушкина:
Это бульвары и скверы, которые пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Эти общественные пространства близки людям, и они бывают там каждый день. Жители очень заинтересованно, очень тщательно подошли к обсуждению. Плитка или асфальт, какие нужно устанавливать скамейки, где нужно дополнительное освещение - все это горячо обсуждалось. Но в конце концов решения приняты, проекты согласованы и сейчас мы уже готовимся к их реализации. До 20 мая завершатся конкурсные процедуры, и мы приступим к работе.
Из общественных пространств районного значения по итогам рейтингового голосования в этом году планируется благоустроить следующие территории:Железнодорожный район
- Бульвар по улице Революционная от улицы Гагарина до улицы Аэродромная
- Сквер у памятника Ольге Санфировой
Кировский район
- Сквер «Дубовый колок с прудом»
- Сквер на улице Ташкентская (д. 120, 122,124, 134, 138, 138а, 140, 142, 146)
- Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Красноглинский район
- Сквер 2-го квартала поселка Красная Глинка
- Сквер у ДК «Октябрь» (п. Мехзавод)
- Сквер на пересечении улиц Победы и Юбилейная
Куйбышевский район
- Сквер на улице Зеленая
- Сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31)
- Сквер Нефтяников
Ленинский район
- Сквер имени Мичурина
- Сквер у Губернского рынка
Октябрьский район
- Бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 по улице Ново-Садовая до улицы Лесная
- Бульвар Челюскинцев
- Сквер на проспекте Масленникова, 10
Промышленный район
- Сквер «Солнечная поляна» между домами №236 и 244 по улице Ново-Садовая
- Сквер на улице Димитрова, 115
Самарский район
- Сквер на пересечении улиц Ленинградская и Садовая
- Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади
Советский район
- Сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы
- Сквер имени Чехова
- Сквер «Родничок надежды», улица Аэродромная, 77-81
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