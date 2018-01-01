21-25 октября в Самарском областном суде продолжилось слушание апелляции, которые подали адвокаты обвиняемых по делу ТоАЗ. Представители защиты требуют отмены приговора, так как, по их мнению, в уголовном процессе был допущен ряд процессуальных нарушений.

Напомним, что 5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти вынес обвинительный приговор в отношение бывших руководителей предприятия "Тольяттиазот" Махлаев Владимира и Сергея, Евгения Королева, а также владельца компании Ameropa Андреаса Циви и главы компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Обвиняемых заочно приговорили к тюремным срокам за мошенничество в составе ОПГ, в результате которого акционеры потеряли около 87 млрд. рублей. Об этом сообщаает портал Progorodsamara.ru.

В ходе заседаний адвокаты осужденных продолжают использовать проверенную тактику, всячески затягивая судебные разбирательства. Так, за последнюю неделю на больничном оказались представитель Евгения Королева адвокат Яблоков и представитель Владимира Махлая адвокат Тихомирова. В связи с этим защита регулярно подает ходатайства о переносе слушаний.

По мнению адвокатов, тольяттинский Комсомольский суд не принял во внимание ряд доказательств, представленных со стороны защиты. Помимо этого, причиной для аннулирования приговора представители подсудимых считают попытку обвинения ускорить судебный процесс, а также якобы нелогичные формулировки в приговоре.

Защита настаивает на пересмотре материалов дела и повторном допросе некоторых свидетелей. Адвокаты пытаются убедить судей, что обвиняемые по делу представители иностранных компаний были уведомлены некорректно о датах проведения заседаний, а потому не смогли защитить свои интересы перед судом, хотя в деле есть подтверждение их уведомления.

Сторона обвинения считает, что защита осужденных строит свои доводы, выдергивая из контекста факты и предложения из вынесенного приговора, интерпретируя в выгодном для них свете. По мнению обвинения, у оппонентов нет весомых аргументов, а потому они просто затягивают процесс, чтобы не дать приговору вступить в законную силу.

Адвокаты защиты пытаются лишить значения важные доказательства и умолчать о значимых материалах, приобщенных к делу. Так, к примеру, представители осужденных заверяют о том, что ценовая экспертиза, которую они почему-то причисляют к главному доказательству, выполнена некорректно. Однако при этом защита забывает, что ходатайство о проведении данных исследований в этом экспертном учреждении заявил представитель Евгения Королева адвокат Московский. Теперь представители обвиняемых пытаются оспорить неудобные для них результаты. Адвокаты настаивают, что эксперты должны были вести подсчет по ст. 40 Налогового кодекса РФ, и тогда отклонений выявлено бы не было. При этом они тактично обходят стороной исследования других институтов и данные достоверных источников, которые подтверждают заключение экспертизы и приобщены к материалам дела. Не берут во внимание адвокаты и постановление арбитражных судов, которые как раз и применяли по налоговым спорам статью 40 Налогового колекса, и также установили отклонение по ценам более чем на 20% на удобрения ТоАЗ с 2009 по 2011 год и в 2012 и 2013 годах. Защита также пытается оспорить показания засекреченных свидетелей, безосновательно называя их "анонимными", хотя суду их личности известны.

На данный момент суд выслушал все представленные апелляции и готов перейти к изучению доказательств. По ходатайству государственных обвинителей, пятничное слушание перенесено на 28 октября. Оправдает ли себя тактика обвиняемых и какие доказательства несостоятельности приговора суда первой инстанции они попытаются предъявить в апелляции - выясним на следующей неделе.