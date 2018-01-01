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Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин, на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы, рассказал, что дворец спорта начнут строить уже в этом году.
Александр Баландин представил отчет о деятельности министерства за 2017 год и планы 2018 год, строительство дворца спорта он назвал среди приоритетов министерства.
Александр Баландин:
На 2018 год запланировано проектирование и реконструкция дворца спорта в Ленинском районе Самары. Это тот ледовый дворец, который мы, так сказать, демонтировали. Проектная документация уже готова, глава региона внес в нее небольшие корректировки, мы их сейчас поправляем. И в этом году к строительству ледового дворца приступим. У нас есть уверенность, что в течение двух лет объект будет построен и введен в эксплуатацию.
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