Новый дворец спорта, на месте снесеннего, обещают построить за 2 года

Сегодня, 18:13

Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин, на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы, рассказал, что дворец спорта начнут строить уже в этом году.

Александр Баландин представил отчет о деятельности министерства за 2017 год и планы 2018 год, строительство дворца спорта он назвал среди приоритетов министерства.

Александр Баландин:

На 2018 год запланировано проектирование и реконструкция дворца спорта в Ленинском районе Самары. Это тот ледовый дворец, который мы, так сказать, демонтировали. Проектная документация уже готова, глава региона внес в нее небольшие корректировки, мы их сейчас поправляем. И в этом году к строительству ледового дворца приступим. У нас есть уверенность, что в течение двух лет объект будет построен и введен в эксплуатацию.

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