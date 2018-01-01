Сегодня, 10:52
После отставки Галины Андрияновой с поста председателя Городской Думы, возник вопрос об избрании нового председателя. Как утверждают сразу несколько источников в городском и областном правительствах, этот пост, скорее всего, займет Алексей Дегтев - депутат Думы и директор школы № 58.
Алексей Дегтев хорошо известен в городе, и как педагог, и как общественный деятель, и как политик. Выдвижение и избрание Дегтева председателем Городской Думы может произойти уже в ближайшие дни.
Биография
Дегтев Алексей Петрович
родился 24 августа 1964 года, в городе Куйбышеве в семье рабочих завода им. Масленникова.
Образование - высшее специальное: Смоленский государственный институт физической культуры, педагогический факультет (1985 г.), специальность – «Преподаватель физического воспитания»; Московский городской педагогический университет (Самарский филиал), факультет «Менеджмент в социальной сфере» (1997 г.), специальность – «Менеджер в области образования».
С 1990 года и по настоящее время - директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 58 городского округа Самара. Высшая аттестационная категория «учителя» и «руководителя» образовательного учреждения.
С 1999 - председатель городской общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных школ г. Самара».
С 2001 г. входит в состав Региональной аттестационной комиссии по аттестации и государственной аккредитации общеобразовательных учреждений Самарской области, член экспертного совета аттестации «учителей» общеобразовательных учреждений Самарской области.
С 2007 года – член Коллегии Министерства образования и науки Самарской области.
2007-2010 – Председатель Общественной палаты при Администрации городского округа Самара.
10 октября 2010 года избран депутатом Думы городского округа Самара по Октябрьскому избирательному округу №9.
Семейное положение - воспитывает двух дочерей.
Беспартийный.
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