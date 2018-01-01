Новым председателем Городской Думы может стать Алексей Дегтев - директор школы № 58

Сегодня, 10:52

После отставки Галины Андрияновой с поста председателя Городской Думы, возник вопрос об избрании нового председателя. Как утверждают сразу несколько источников в городском и областном правительствах, этот пост, скорее всего, займет Алексей Дегтев - депутат Думы и директор школы № 58.

Алексей Дегтев хорошо известен в городе, и как педагог, и как общественный деятель, и как политик. Выдвижение и избрание Дегтева председателем Городской Думы может произойти уже в ближайшие дни.

Биография

Дегтев Алексей Петрович

родился 24 августа 1964 года, в городе Куйбышеве в семье рабочих завода им. Масленникова.

Образование - высшее специальное: Смоленский государственный институт физической культуры, педагогический факультет (1985 г.), специальность – «Преподаватель физического воспитания»; Московский городской педагогический университет (Самарский филиал), факультет «Менеджмент в социальной сфере» (1997 г.), специальность – «Менеджер в области образования».

С 1990 года и по настоящее время - директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 58 городского округа Самара. Высшая аттестационная категория «учителя» и «руководителя» образовательного учреждения.

С 1999 - председатель городской общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных школ г. Самара».

С 2001 г. входит в состав Региональной аттестационной комиссии по аттестации и государственной аккредитации общеобразовательных учреждений Самарской области, член экспертного совета аттестации «учителей» общеобразовательных учреждений Самарской области.

С 2007 года – член Коллегии Министерства образования и науки Самарской области.

2007-2010 – Председатель Общественной палаты при Администрации городского округа Самара.

10 октября 2010 года избран депутатом Думы городского округа Самара по Октябрьскому избирательному округу №9.

Семейное положение - воспитывает двух дочерей.

Беспартийный.

ТАКЖЕ
в рубрике

Заместителем министра строительства стал Иван Ефанов - 35 лет, сын председателя 11-го Арбитража

Азаров сравнил нынешнюю счастливую жизнь с ужасами девяностых

Ксения Собчак приедет в Самару и Тольятти 3 марта

Азаров-43. Глава региона поднялся сразу на 13 пунктов в рейтинге губернаторов и занимает 43 место.

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Заместителем министра строительства стал Иван Ефанов - 35 лет, сын председателя 11-го Арбитража
Информация о новом заместителе министра размещена на сайте министерства.
Новым председателем Городской Думы может стать Алексей Дегтев - директор школы № 58
Сам Дегтев утверждает, что его кандидатура не обсуждалась.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.