После отставки Галины Андрияновой с поста председателя Городской Думы, возник вопрос об избрании нового председателя. Как утверждают сразу несколько источников в городском и областном правительствах, этот пост, скорее всего, займет Алексей Дегтев - депутат Думы и директор школы № 58.

Алексей Дегтев хорошо известен в городе, и как педагог, и как общественный деятель, и как политик. Выдвижение и избрание Дегтева председателем Городской Думы может произойти уже в ближайшие дни.

Биография

Дегтев Алексей Петрович

родился 24 августа 1964 года, в городе Куйбышеве в семье рабочих завода им. Масленникова.

Образование - высшее специальное: Смоленский государственный институт физической культуры, педагогический факультет (1985 г.), специальность – «Преподаватель физического воспитания»; Московский городской педагогический университет (Самарский филиал), факультет «Менеджмент в социальной сфере» (1997 г.), специальность – «Менеджер в области образования».

С 1990 года и по настоящее время - директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 58 городского округа Самара. Высшая аттестационная категория «учителя» и «руководителя» образовательного учреждения.

С 1999 - председатель городской общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных школ г. Самара».

С 2001 г. входит в состав Региональной аттестационной комиссии по аттестации и государственной аккредитации общеобразовательных учреждений Самарской области, член экспертного совета аттестации «учителей» общеобразовательных учреждений Самарской области.

С 2007 года – член Коллегии Министерства образования и науки Самарской области.

2007-2010 – Председатель Общественной палаты при Администрации городского округа Самара.

10 октября 2010 года избран депутатом Думы городского округа Самара по Октябрьскому избирательному округу №9.

Семейное положение - воспитывает двух дочерей.

Беспартийный.