Новокуйбышевцы простились с Владимиром Фоминым

26 сентября 2019, 21:33

Проводить в последний путь Владимира Николаевича приехали первые лица региона.

Сегодня утром жители возле молодежного клуба «Русь» собралось очень много людей. Все пришли проститься с трагически погибшим Владимиром Фоминым.

Нескончаемый поток людей выстроился в огромную очередь, все хотели выразить соболезнования родным Владимира Николаевича и сказать о нем искренние слова.

Траурную церемонию посетили также первые лица Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, сказал, что лучшей памятью о Владимире Николаевиче будет продолжение всех его начинаний.

Слова прощания сказал также Сергей Марков, которого Владимир Фомин в свою время сменил на посту.

Церемония прощания завершилась. Бывшего главу города похоронили на Северном кладбище.

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