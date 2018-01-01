Проводить в последний путь Владимира Николаевича приехали первые лица региона.

Сегодня утром жители возле молодежного клуба «Русь» собралось очень много людей. Все пришли проститься с трагически погибшим Владимиром Фоминым.

Нескончаемый поток людей выстроился в огромную очередь, все хотели выразить соболезнования родным Владимира Николаевича и сказать о нем искренние слова.

Траурную церемонию посетили также первые лица Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, сказал, что лучшей памятью о Владимире Николаевиче будет продолжение всех его начинаний.

Слова прощания сказал также Сергей Марков, которого Владимир Фомин в свою время сменил на посту.

Церемония прощания завершилась. Бывшего главу города похоронили на Северном кладбище.