Крепкая позиция в центре рейтинга или стартовая площадка для рывка?

27 февраля, поздним вечером, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Авроры и напротив дома №110 сбил пешехода 1935 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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