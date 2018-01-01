"Нива" задавила насмерть 83-летнего старика

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27 февраля, поздним вечером, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Авроры и напротив дома №110 сбил пешехода 1935 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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"Нива" задавила насмерть 83-летнего старика
Трагедия произошла вечером, на улице Авроры.
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