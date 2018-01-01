"Нива" задавила насмерть 83-летнего старика
Сегодня, 01:19
27 февраля, поздним вечером, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Нива» ехал по улице Авроры и напротив дома №110 сбил пешехода 1935 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.
ТАКЖЕ
в рубрике
Кирилин продолжит борьбу в суде
Задержана Елена Баринова - гендиректор «Поволжской лаборатории судебной экспертизы»
Прокурором Самары назначен Никита Зубко, 33 года
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Трагедия произошла вечером, на улице Авроры.
Крепкая позиция в центре рейтинга или стартовая площадка для рывка?