Николаю Абашину предложен пост министра сельского хозяйства

25 сентября 2018, 21:20

25 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным, в ходе которой предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

В июле этого года, во время своего визита в район, глава региона отметил положительную динамику в развитии отрасли сельского хозяйства и привлечения инвестиций.

Дмитрий Азаров:

"Я уверен, что ваш опыт может быть применен и тиражирован на территории всей Самарской области".

Глава региона обозначил первоочередные задачи – это поддержка и развитие сферы животноводства. На этом новому руководству профильного ведомства необходимо сконцентрировать свои усилия. Дополнительные меры потребуются для того, чтобы увеличить показатель обеспеченности продовольствием жителей региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: в настоящий момент рассматривается ряд масштабных инвестиционных проектов.

Многое предстоит сделать для укрепления перерабатывающей отрасли. Остаются актуальными вопросы развития растениеводства.

Николай Абашин:

"Понимаю всю ответственность и те задачи, которые поставлены в важнейшей сфере экономики – сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Об этом говорил Президент Владимир Владимирович Путин, об этом говорили вы в своем Послании. Должен отметить не самое простое состояние отрасли, особенно в продукции животноводства. Но я считаю, что в рамках разработанной с вашей подачи стратегии, при непосредственной вашей поддержке, Правительства, депутатского корпуса, понимании этой задачи самими аграриями, совместными силами мы их решим".

Николай Абашин поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил готовность к работе на благо региона. Новый глава Кинельского района будет выбран по итогам конкурса, который состоится завтра.

СПРАВКА:

Николай Абашин родился 6 декабря 1961 года в с. Сырейка Кинельского района Куйбышевской области. По образованию – агроном. Приступил к работе в отрасли в 1984 году. Имеет богатый опыт административной работы. С 2006 по 2008 год занимал должность главы сельского поселения Георгиевка. С 2008 года – глава Кинельского района. В этот период муниципалитет стабильно удерживал лидирующие позиции в отрасли сельского хозяйства, промышленного производства и привлечении инвестиций.

На территории района успешно работают крупные предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей – филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», СПК (колхоз) имени Куйбышева, ООО «Орикс», ООО «СХП «Экопродукт».

Кинельский район под руководством Николая Абашина неоднократно занимал первое место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области.

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