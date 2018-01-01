Никакого "самарского метеорита" не было

Вчера, 22:44

МЧС отчиталось о результатах проверки, которую проводило из-за сообщений о "падении метеорита". В социальных сетях появились сообщения самарцев о звуке взрыва и яркой вспышке, которую они видели в небе над областью.

Как сообщает областное управление МЧС:

"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило".

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Никакого "самарского метеорита" не было
МЧС провело проверку.
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Об этом заявили представители СКС.
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