МЧС отчиталось о результатах проверки, которую проводило из-за сообщений о "падении метеорита". В социальных сетях появились сообщения самарцев о звуке взрыва и яркой вспышке, которую они видели в небе над областью.

Как сообщает областное управление МЧС:

"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило".