Никакого "самарского метеорита" не было
Вчера, 22:44
МЧС отчиталось о результатах проверки, которую проводило из-за сообщений о "падении метеорита". В социальных сетях появились сообщения самарцев о звуке взрыва и яркой вспышке, которую они видели в небе над областью.
Как сообщает областное управление МЧС:
"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило".
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МЧС провело проверку.
Об этом заявили представители СКС.