Незаконная реклама в Самаре отсутствует, сообщает сайт областного правительства.

3 сентября в здании министерства имущественных отношений Самарской области состоялся брифинг по теме «ТОРГИ 2019. Подготовка к проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в г.о. Самара», в котором приняли участие министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии – руководитель Комитета по наружной рекламе Геннадий Богомолов и директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр размещения рекламы» Станислав Фирман. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова,в регионе реализуется принципиально новый подход к регулированию рынка наружной рекламы: взят курс на современные мировые стандарты. О переменах в сфере наружной рекламы г.о. Самара рассказали в ходе брифинга.

«В настоящее время в г.о. Самара утверждена новая схема размещения рекламных конструкций. Отличительной особенностью схемы размещения рекламных конструкций, утвержденной к торгам 2019 года, является появление современных цифровых форматов, внедрение которых позволит компактно, удобно и современно представлять информацию», — рассказал Сергей Черепанов.

По словам Геннадия Богомолова, схема сокращена на 786 шт. (25%). «Крупноформатные конструкции выведены из центральной исторической части города. Малые форматы в виде афишных стендов полностью исключены из схемы. Особое внимание уделено рекламному насыщению территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», для информирования населения о его локализации и мероприятиях, проводимых на нем. В новой схеме эргономика размещения рекламных конструкций и их местоположение являются максимально удобными и безопасными с учетом эстетики городской среды. Сокращение рекламы в городе направлено на предотвращение информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение спроса на рекламные места» — рассказал Станислав Фирман.

«В текущем году с учетом пожеланий бизнеса и опыта регионов РФ увеличен срок действия договоров на установку рекламных конструкций с 5 до 10 лет. Начальные цены по ряду позиций рекламных конструкций практически приближены к цене торгов 2014 года. Данный ценовой подход соответствует практикам ведущих регионов, успешно завершивших аукционы в прошедшие 2 года. С учетом десятилетнего срока действия договоров, а также пятилетнего срока окупаемости затрат на размещение рекламных конструкций, условия предстоящих торгов являются привлекательными для бизнеса» — отметил Сергей Черепанов.

Областные и городские власти уверены, что новый подход позволит участникам торгов минимизировать финансовые риски и поможет участникам осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высоко-технологичных рекламных конструкций, в первую очередь, с электронно-цифровой поверхностью.

Геннадий Богомолов осветил основные аспекты предстоящих торгов. «На торги в сентябре – декабре 2019 года будут выставлены места под установку рекламных конструкций формата 3х6 м в количестве 669 шт. Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного малого и среднего бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, министерством сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 11 до 25 штук.

В ходе брифинга Сергей Черепанов сообщил, что за прошедший пятилетний цикл в г.о. Самара удалось создать легитимный рынок наземной наружной рекламы. Незаконная реклама в г.о. Самара отсутствует.