Конкурсная комиссия предложила продлить прием заявок на должность министра культуры до 1 августа.

17 мая в здании правительства Самарской области прошло заседание конкурсной комиссии. Об этом пишет «Волжская Коммуна».

Заявки на конкурс поступили от 35 кандидатов, 31 претендент прошел во второй тур. Комиссия на своем заседании решила, что условиям конкурса соответствует 11 претендентов на пост министра. Они прошли отбор на очный этап собеседования.

При этом комиссия отметила, что времени для подачи заявок было недостаточно, поэтому многие могли не успеть заявить свою кандидатуру для участия в конкурсе.

Комиссия единогласно решила обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением продлить срок подачи заявок до 1 августа.

Новые претенденты на министерское кресло после прохождения первичных конкурсных процедур присоединятся к 11 кандидатам, выбранным на этом этапе.

Среди «фаворитов» конкурса называют трех человек.

Пианист, педагог, журналист и доктор искусствоведения Дмитрий Дятлов.

Заместитель Руководителя Регионального исполкома «Единой России», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Инна Жичкина.

Арт-менеджер и бывший сотрудник областного министерства Дмитрий Вырыпаев.