Найден еще один схрон оружия "Законовских"

Вчера, 14:18

1 июля, сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили схрон оружия в СНТ "Сок" Красноглинского района Самары. По данным ведомства, тайник принадлежал бывшему лидеру ОПС "Законовские" Алексею Рыжову, умершему в 2016 году.

Из схрона изъяли три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, каждое с двумя тротиловыми шашками по 0,2 кг; автомат Калашникова и три магазина к нему; три ручные гранаты; девять запалов к гранатам; две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг и 236 патронов различного калибра.

"Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 223.1 УК РФ", - сообщили в областном УФСБ.

Интересный комментарий к этой новости оставил в Твиттере Александр Хинштейн:

"Сколько нужно ещё отыскать схронов «законовских» и трупов убитых ими людей, чтобы руководство Самарского ГУМВД хотя бы уволило пособников этого ОПС из числа полицейских руководителей? Имена известны,доказательств достаточно. Видимо, опять мне придётся идти к министру"

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Найден еще один схрон оружия "Законовских"
В этот раз на Красной Глинке.
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