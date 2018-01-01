24 сентября, на оперативном совещании областного правительства губернатор Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева.

Исполнение обязанностей до назначения нового министра поручено возложить на заместителя министра Сергея Ульянкина.

Стоит отметить, что Дмитрий Азаров раскритиковал работу областного министерства энергетики и ЖКХ и в ходе сегодняшнего пленарного заседания Самарской губернской думы. Комментируя принятие поправок в региональный бюджет, губернатор обратил внимание на тот факт, что ежегодно в преддверии отопительного сезона из областной казны выделяются дополнительные средства для подготовки к зиме.

Дмитрий Азаров:

"Это вынужденная мера, но эта мера говорит об отсутствии системной работы правительства Самарской области и министерства жилищно-коммунального хозяйства. На мой взгляд, время у министерства для работы по этому направлению было, но она не была выполнена. Соответственно, этим будут заниматься другие люди".