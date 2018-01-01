Наша доблесть. Самарский болельщик рассказал, как один побил десять канадцев и все ему поверили

Сегодня, 12:05

В день хоккейного финала, на сайте "Спорт-Экспресс" появилось видео, в котором молодой человек, представившийся болельщиком из Самары, рассказывает, как он "одной рукой" раскидал десять канадских болельщиков в баре и отнял у них флаг. В качестве доказательства был продемонстрирован канадский флаг.

Хочется поздравить самарских болельщиков, подвиги которых превосходят свершения сказочных героев и российские медиа с радостью повторяющие подобные истории, с победой над канадцами в баре. Интересно, как должны реагировать на такие новости иностранные туристы, планирующие поездку в Самару на Чемпионат?

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